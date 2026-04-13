포기김치, 맛김치, 겉절이 등 포함



대상은 공식 온라인 쇼핑몰 정원e샵이 오는 19일까지 일주일간 김치 브랜드 종가의 인기 제품을 최대 50% 할인한다고 13일 밝혔다.

종가는 김치에 대한 전문성과 정통성을 바탕으로 빠르게 변화하는 김치 소비 트렌드를 반영한 제품을 앞세워 국내외에서 인정받는 김치 브랜드다. 대상 관계자는 "종가에 보내준 고객들의 사랑에 보답하기 위해 식탁 필수 메뉴인 김치를 합리적 가격으로 제공하는 행사를 기획했다"고 설명했다.

매일 오전 10시 선착순 300명을 대상으로 최대 50% 할인 쿠폰을 증정한다. 종가의 대표 인기 제품을 3만원 이상 구매 시 1만2000원, 5만 원 이상 구매 시 2만5000원 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 정원e샵은 전체 회원을 대상으로 할인 쿠폰도 제공한다.

이번 행사에서는 소비자 선호도가 높은 김치 제품을 중심으로 구성했다. 대표 상품은 깊은 감칠맛과 새콤달콤한 풍미를 살린 '종가 현명한 주부 포기김치(10㎏)'다. 여기에 종가의 특허 유산균 2종을 더해 맛과 건강을 동시에 잡은 '종가 생생유산균 포기김치(3.2㎏×2)'도 선보인다.

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간편성을 앞세운 제품도 포함됐다. 배추의 아삭한 식감을 살려 먹기 좋게 썰어 담은 '종가 맛김치'와 갓 담근 듯 신선한 식감을 강조한 '배추겉절이'를 묶은 세트 상품도 함께 판매한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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