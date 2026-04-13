iM증권, 강남WM센터서 '시스템 트레이딩' 강의

iM증권은 오는 18일 강남WM센터에서 시스템 트레이딩 무료 강좌를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 강좌에서는 시스템 트레이딩용 HTS인 예스트레이더의 사용법, 시스템 트레이딩 매매 전략 아이디어, 자금관리, 실적 및 성능평가와 각종 매매 실습을 통한 랭귀지 코딩 기법과 예스스팟을 이용한 매매전략 등에 대해 약 9시간 동안의 집중교육이 진행된다.

시스템 트레이딩은 미리 일정한 규칙을 정한 후 무조건 따르는 기계적인 매매 기법으로 투자자의 감정을 최소화하여 투자의 객관성을 확보하고 효율성을 높일 수 있다.

강사로는 iM증권 강남WM센터의 정문재 부장과 예스스탁 김윤한 연구원이 나서며, iM증권의 계좌를 보유한 투자자라면 누구나 수강할 수 있다.

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한편, iM증권은 지난해 6월 자사 유튜브 채널을 통해 시스템 트레이딩 입문자를 위한 예스트레이더 자동매매 입문강좌를 공개했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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