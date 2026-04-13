2030년 30%목표→2028년 50%로 상향

AI 전환, 핵심 자산·인재 중심 구조 전환

김동명 LG에너지솔루션 대표이사가 전사적 인공지능 전환(AX)을 통해 2028년까지 생산성을 50% 끌어올리겠다는 목표를 제시했다.

김동명 LG에너지솔루션 사장. LG에너지솔루션 AD 원본보기 아이콘

13일 김 대표이사는 전사 구성원에게 보낸 메시지를 통해 "AX는 생존과 직결된 필수 과제"라며 위와 같은 목표의 전사 차원의 실행 전략을 공유했다.

김 대표이사는 현재 글로벌 배터리 시장을 "기울어진 운동장"으로 규정하며 경쟁사들이 정책 지원과 대규모 인력을 앞세운 경쟁을 벌이고 있다고 진단했다. 이어 "단순한 양적 경쟁으로는 승산을 기대하기 어렵다"며 "AX를 통해 핵심 자산과 인재 중심으로 게임의 룰을 바꿔야 한다"고 강조했다.

그는 LG에너지솔루션이 보유한 특허 기반 지식재산권과 30여 년 업력, 숙련된 인재를 핵심 자산으로 꼽으며 "이 자산들이 AX와 결합하면 경쟁의 판을 바꿀 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 기존 '2030년까지 생산성 30% 개선' 목표를 '2028년까지 50% 개선'으로 상향 조정했다. 경쟁사들이 AI 투자와 조직을 확대하는 상황에서 선제 대응에 나선 것이다. 이를 위해 매월 대표이사가 직접 주재하는 'AI 거버넌스 위원회'를 운영해 도입과 보안, 변화관리 이슈를 점검하고 있다. 또한 기업형 AI 플랫폼을 비국가핵심기술 영역부터 단계적으로 도입하고 전사 교육도 확대할 방침이다.

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AI 도입에 따른 고용 불안 우려에 대해서는 선을 그었다. 김 대표이사는 "AI는 사람을 대체하는 것이 아니라 숙련된 인재의 역량을 강화하는 도구"라며 "비효율적인 업무에서 벗어나 사업적 임팩트를 창출하는 일에 집중하게 만드는 변화"라고 설명했다. 이어 "시도하고 피드백하며 빠르게 보완하는 방식으로 AX를 추진하겠다"며 "누구도 쉽게 따라올 수 없는 경쟁력을 만들어 가자"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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