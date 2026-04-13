삼산동 중심 입지에 31가구 규모 조성



공유오피스·체력단련실 등 커뮤니티↑

울산시가 청년층의 주거 안정을 지원하고 삶의 질을 높이기 위한 맞춤형 공공주택 공급을 이어가고 있다.

시는 13일 남구 삼산동에서 청년 공공주택 '유홈(U home) 삼산' 준공식을 개최한다고 전했다. 이날 행사에는 김두겸 울산시장을 비롯해 시의원과 입주민, 지역 주민 등 100여명이 참석해 경과보고와 현판 제막식, 시설 관람 등을 진행한다.

이번 '유홈 삼산'은 지난 2월 '유홈 양정·달동', 3월 '유홈 백합'에 이어 네 번째로 조성된 사업으로, 울산시가 추진 중인 도심형 맞춤 주거복지 정책의 핵심 사업이다.

총사업비 52억원이 투입된 '유홈 삼산'은 지상 5층, 연면적 1104.83㎡ 규모로 31가구가 들어선다. 지난해 착공해 올해 3월 준공을 마쳤으며, 이달부터 입주가 시작된다.

삼산동 중심지에 위치해 교통과 상업시설 접근성이 뛰어나고, 청년층의 생활 방식에 맞춘 설계가 적용된 점이 특징이다. 공유오피스와 체력단련실, 계절창고 등 커뮤니티 시설을 갖춰 입주자의 생활 편의와 자기계발 환경을 동시에 지원한다.

또 각 세대에는 냉장고와 세탁기, 인덕션, 붙박이장 등 필수 가전과 가구가 기본으로 제공돼 사회에 첫발을 내딛는 청년들의 초기 생활 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

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김두겸 시장은 "유홈 삼산 준공을 통해 울산형 공공주택 모델이 점차 자리를 잡아가고 있다"며 "앞으로도 청년들이 선호하는 입지에 실질적인 도움이 되는 주거 공간을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

울산시는 공공임대주택 통합 브랜드 '유홈(U home)'을 통해 2029년까지 총 1142억원을 투입해 12곳, 590가구 규모의 청년 주택을 순차적으로 공급할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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