오는 16일 오전 유튜브서 90분간 진행

구몬학습은 오는 16일 오전 구몬학습 공식 유튜브 채널에서 온라인 토크 콘서트를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 토크 콘서트는 4월 과학의 달을 맞이해 기획됐다. 45만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '과학쿠키' 운영자 이효종 과학 커뮤니케이터를 초청해 '호기심이 과학이 되는 순간'을 주제로 90분간 강연을 진행한다.

구몬학습 온라인 토크 콘서트 이미지. 구몬학습 AD 원본보기 아이콘

강연은 총 2개 섹션으로 구성된다. ▲호기심이 과학의 시작입니다 ▲과학이 재밌어지는 순간이라는 주제를 통해 아이들의 사소한 호기심이 과학적 사고로 이어지는 과정과 과학 원리를 스스로 탐구하는 힘을 기르는 노하우를 공유한다. 강연 후에는 학부모들의 과학 학습 고민을 나누는 질의응답 시간도 가질 예정이다.

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구몬학습 관계자는 "과학은 외우는 것이 아닌, 과학적 원리를 이해할 때 흥미를 느낄 수 있는 과목이다"며 "이번 콘서트가 일상 속 과학적 사고를 기르고, 스스로 탐구하고 생각하는 힘을 키울 수 있는 유익한 시간이 되길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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