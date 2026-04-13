'뷰티레스트 블랙' 전 제품 인증 받아

아토피 피부군에도 저자극 제품으로 인정받아

시몬스가 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙' 시리즈로 독일 연구기관 더마테스트로부터 피부과학 시험 인증 '엑셀런트' 등급을 획득했다고 13일 밝혔다.

시몬스는 프리미엄 매트리스인 '뷰티레스트 블랙' 시리즈로 독일 연구관 더마테스트로부터 ‘엑설런트(Excellent)’ 등급을 획득했다. 시몬스 AD 원본보기 아이콘

더마테스트는 1978년 독일에서 설립된 피부과학 시험 연구기관으로, 피부과 전문의·생물학자·식품화학자 등으로 구성된 전문가들이 피부에 접촉하는 제품을 대상으로 피부 자극 여부와 안전성을 엄격히 검증한다. 모든 기준을 충족한 제품만 인증 마크를 부여한다.

이번에 인증을 받은 모델은 ▲켈리 ▲데보라 ▲마리옹 ▲루실 ▲브리짓 ▲로렌 ▲에거 등 뷰티레스트 블랙 전 제품이다.

뷰티레스트 블랙은 민감성 피부 중에서도 가장 까다로운 조건을 적용하는 '아토피 피부군'을 대상으로 한 패치 테스트에서 저자극 제품임을 인정받아 피부가 예민한 사람도 안심하고 사용할 수 있는 제품이라는 점을 증명했다. 해당 테스트는 일반적인 피부 관련 인증과는 달리 직접 피부 접촉을 통해 안전성을 검증하는 것이 특징이다.

이번 인증을 통해 시몬스는 품질과 기술력으로 프리미엄 시장에서의 입지를 다지고, 침대 전문 기업으로서의 본원적 경쟁력을 입증했다.

뷰티레스트 블랙은 시몬스 침대의 전 역량을 집대성한 제품으로, 국내 초고가 침대 시장을 이끌어 가고 있다. 시몬스의 포켓스프링 중에서도 3중 나선 구조의 '어드밴스드-포켓스프링'을 사용해 섬세하면서도 세련된 지지력을 구현한다. 수면 도중 작은 뒤척임에도 기민하게 반응하고 신체를 세밀하게 지지한다.

이러한 기술력을 인정받아 지난 2016년 출시 이후 매년 두 자릿수씩 성장세를 이어왔고 2018년 출시 2년 만에 매출 300억 원을 기록했다. 이후 2023년에는 월 300개, 올해 3월에는 처음으로 월 판매량 500개를 돌파했다.

시몬스 관계자는 "이번 더마테스트 인증 획득을 통해 초프리미엄 매트리스로서 차별화된 안전성을 다시 한번 인정받았다"면서 "이를 계기로 소비자들이 더욱 신뢰하고 안심할 수 있는 수면 환경을 만들고, 프리미엄 침대의 기준을 더욱 높여 나갈 것"이라고 말했다.

시몬스는 국내 침대 브랜드 가운데 유일하게 ▲라돈·토론 안전제품 인증 ▲기후에너지환경부 공인 친환경 인증 ▲UL 그린가드 골드 인증 등을 받았고 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 특허를 공개하기도 했다.

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시몬스 침대는 올해 대외적 악조건 속에서도 각종 안전 인증 확대는 물론 국내 최대 규모의 침대 공장인 '시몬스 팩토리움'에 대한 설비 투자를 단행, 생산 효율성을 높이고 근로자 작업환경을 개선해 나갈 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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