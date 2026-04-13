단조로운 일상에 색을 더하는 순간, 여행은 이미 시작된다.

롯데백화점 부산본점은 오는 4월 23일까지 지하 1층 시그니처팝업존에서 글로벌 라이프스타일 패션 브랜드 '티켓투더문'의 팝업스토어를 운영한다.

티켓투더문. 롯데百 부산본점 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 팝업은 국내에서 선 론칭한 캠프캡 컬렉션을 오프라인에서 처음으로 선보이는 자리다. 캠프캡은 경량성과 착용감을 극대화한 설계가 특징이며, ▲단일 컬러 ▲투톤 컬러 ▲메쉬 타입 ▲시그니처 로고 등 4가지 유형, 총 28가지 색상의 다채로운 라인업으로 구성돼 방문객들의 눈길을 끌고 있다.

AD

현장에서는 캠프캡 외에도 베스트셀러인 백팩, 에코백, 슬링백 등 경량 나일론 소재와 패커블 구조를 기반으로 한 다양한 라이프스타일 제품군을 만나볼 수 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>