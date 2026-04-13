빙과 시장 성수기 공략

봄철 한정 '꽃돼지바'더 출시

롯데웰푸드가 대표 빙과 브랜드 '돼지바'를 앞세워 카테고리 확장에 나섰다. 인기 제품을 활용한 제품 다변화로 여름 성수기 수요를 선점하겠다는 전략이다.

롯데웰푸드는 13일 모나카 아이스크림 신제품 '돼지바빵'을 출시한다고 밝혔다. 기존 '돼지바'의 핵심 요소인 쿠키 분태, 초코 코팅, 딸기 시럽, 아이스크림을 모나카 형태로 재구성한 제품이다.

돼지바빵은 돼지바의 맛과 식감을 그대로 구현했다. 쿠키 분태와 초코 코팅, 아이스크림 그리고 딸기 시럽까지 특유의 4중 구조를 그대로 옮겨와 층별로 쌓았다. 외형은 돼지 모양의 모나카로 구현해 간편성과 디자인 요소를 동시에 잡았다. 기존 제품의 단점으로 꼽히던 쿠키 분태 흘림 문제도 개선했다는 설명이다.

롯데웰푸드는 돼지바를 활용한 시즌·체험형 마케팅도 병행하고 있다. 이달 초에는 봄꽃 시즌에 맞춰 '꽃돼지바'를 한정 출시했고, 지난해 10월에는 서울 성수동에서 '돼지바 상회' 팝업스토어를 운영했다.

해외 시장 공략도 본격화하고 있다. 롯데웰푸드는 인도 푸네 신공장에서 돼지바를 'Krunch(크런치) 바'라는 이름으로 현지화해 출시했다. 프리미엄 가격대에도 불구하고 출시 3개월 만에 판매량 100만개를 넘어섰다.

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롯데웰푸드 관계자는 "돼지바빵은 40년 넘게 사랑받아 온 돼지바의 맛을 유지하면서도 모나카 특유의 편의성을 더해 취식의 즐거움을 극대화한 제품"이라며 "앞으로도 스테디셀러 브랜드의 자산을 활용해 소비자들에게 익숙하면서도 재미있는 브랜드 경험을 제공할 수 있는 카테고리 확장을 지속할 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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