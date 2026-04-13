스페인 마을서 '네타냐후 인형' 펑…이스라엘 "반유대주의적 혐오" 규탄

스페인 마을 축제서 '네타냐후 인형' 터뜨려

과거 트럼프·푸틴 대상으로 유사 행사 진행

이스라엘 "정부 선동 결과"…대사 초치해

스페인의 한 마을에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 형상화한 인형을 폭파하는 행사가 열리면서 양국 간 갈등으로 비화하고 있다.

11일(현지시간) 알자지라 등 주요 외신에 따르면 지난 5일 스페인의 남부 도시 말라가 인근의 마을에서 네타냐후 총리의 거대 인형이 폭파됐다. 공개된 영상을 보면 마을 광장의 세워진 네타냐후 인형은 굉음과 함께 터지고 광장에 모인 이들은 환호했다. 네타냐후 인형의 높이는 7m에 달하며 폭파에는 14kg의 화약이 사용된 것으로 알려졌다.

이 행사가 진행된 마을 엘 부르고의 시장인 마리아 돌로레스 나르바에스는 "매년 열리는 마을 축제"라며 "과거 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등의 인형이 사용됐다"고 밝혔다.

해당 영상이 확산하자 이스라엘 측은 즉각 항의에 나섰다. 이스라엘 외무부는 엑스(X·구 트위터)에 "여기서 드러난 끔찍한 반유대주의적 혐오는 페드로 산체스 스페인 총리 정부의 조직적인 선동이 낳은 결과"라며 "지금까지 스페인 정부는 침묵으로 일관하고 있다"고 비판했다. 그러면서 "스페인 대사 대리를 초치해 엄중하게 경고했다"고 밝혔다.

반면 스페인 외무부 관계자는 "정부는 반유대주의, 모든 형태의 증오와 차별에 맞서 싸우겠다는 의지를 갖추고 있다"며 "우리는 이와 반대되는 (이스라엘의) 악의적인 주장을 단호히 거부한다"고 했다.

이스라엘과 스페인의 관계는 지난 2024년 스페인이 팔레스타인을 국가로 공식 인정하면서 악화했다. 산체스 총리는 지난 2023년 팔레스타인 무장단체인 하마스의 공격으로 촉발된 가자지구 전쟁과 관련해 이스라엘을 강력하게 비판한 바 있다. 또 미국과 이스라엘의 이란 공습을 "위험한 군사 개입이자 국제법 위반"이라고 비판했으며, 이란 공습 작전에 참여한 미군 항공기의 영공 통과를 허용하지 않기도 했다.

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스페인은 트럼프 대통령의 뜻과 달리 북대서양조약기구(NATO) 회원국 중 유일하게 국방비를 국내총생산(GDP)의 5%로 올리지 않은 국가로도 알려져 있다. 이에 지난달 트럼프 대통령은 "스페인과는 아무것도 하고 싶지 않다"며 "모든 무역을 중단하겠다"고 엄포를 놓았다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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