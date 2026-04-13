李, 도날트 투스크 폴란드 총리와 정상회담

축구·달리기 취미 고려해 스마트워치도 선물

이재명 대통령은 13일 한국을 방문 중인 도날트 투스크 폴란드 총리에게 스마트워치와 부부학 액자 등을 선물한다.

스마트워치는 축구와 달리기 등 스포츠가 취미인 투스크 총리의 특성을 반영해 최신 헬스·인공지능(AI) 기능이 탑재된 제품을 선물한다고 청와대는 밝혔다.

청와대가 13일 한국을 방문 중인 도날트 투스크 폴란드 총리에게 선물할 부부학 액자. 사진=청와대 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 한국 문화를 보여주면서도 총리의 가족 중심적 성향을 고려한 추가 선물도 마련했다. 부부학 액자는 장수·고귀함의 상징인 학을 쌍으로 그려낸 그림으로, 부부의 화합과 장수, 백년해로를 의미한다.

'방짜유기 커트러리 세트'도 준비했다. 청와대는 방짜유기가 예로부터 생명의 그릇이라 불렸다며, 달 문양은 보름달처럼 꽉 찬 풍요로움과 밝은 기운을 뜻한다고 설명했다.

아울러 애견가로서 현재도 반려견을 키우고 있는 투스크 총리에게 반려견 망토를 선물할 계획이다. 반려견 망토는 전통적인 한복 형태가 아닌 반려견에게 쉽게 입힐 수 있는 형태의 한복이다.

투스크 총리의 숙소에는 백자합 담긴 꽃잎 모양의 송편 세트와 천혜향·참외·사과·배 등 한국산 과일 위주로 과일바구니를 웰컴키트로 비치했다.

한편 이 대통령은 이날 투스크 총리와 정상회담을 갖고 공식 오찬을 한다. 청와대는 공식 오찬 행사에서 폴란드와 방산 등 경제 협력을 추진 중인 기업인들을 초청해 경제 협력 증진의 기회로 활용할 방침이라고 밝혔다.

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오찬에는 투스크 총리가 좋아하는 것으로 알려진 폴란드 오이샐러드 '미제리아'를 곁들인 고기말이, 된장 사워크림을 곁들인 폴란드 전통 음식 피에로기, 폴란드 전통 양배추 요리 비고스를 곁들인 한우 등심 등이 제공될 예정이다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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