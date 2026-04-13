국내 39개사 참여, 위탁도서 100종 판권 상담 지원

한국 작가 15인 전시·이금이 작가 강연 진행

문화체육관광부가 세계 최대 아동도서전에서 한국 아동출판 콘텐츠 해외 진출 확대에 나선다.

'제63회 볼로냐아동도서전' 한국 수출상담관. 문화체육관광부 AD 원본보기 아이콘

문체부는 한국출판문화산업진흥원과 함께 13일부터 16일까지 이탈리아 볼로냐 피에레에서 열리는 '제63회 볼로냐아동도서전'에 참가해 한국 아동출판 콘텐츠의 해외 진출 기반을 확대한다고 밝혔다.

문체부는 이번 도서전에서 한국 그림책과 아동문학의 경쟁력을 알리고 실질적인 수출 성과를 내는 데 집중할 계획이다.

볼로냐아동도서전은 매년 90개국 이상, 1500여개 출판 관계자가 참가하는 세계 최대 규모의 아동출판 저작권 거래 전문 도서전이다. 한국은 올해 352㎡ 규모의 한국 전시관을 꾸리고, 수출상담관과 작가홍보관을 중심으로 해외 시장 공략에 나선다.

수출상담관에서는 국내외 출판사 간 1대1 사업 상담이 이뤄진다. 창비, 사계절출판사, 다산북스 등 국내 출판사 39곳이 개별 부스를 운영하며, 전문 에이전시가 현장 참가가 어려운 27개사의 위탁도서 100종에 대한 수출 상담도 맡는다. 지난해에는 국내 출판사 40개사가 참가해 556건의 수출 상담을 진행했다.

볼로냐아동도서전 수출상담관 전경. 문화체육관광부 원본보기 아이콘

작가홍보관에서는 한국 아동도서의 작품성과 예술성을 알리는 전시와 북토크가 열린다. 한국을 대표하는 그림책 작가 15인의 대표작을 전시하고, 김유대·박건웅·조원희·하수정·휘리 등 현지 참여 작가 5명이 직접 북토크에 나선다.

이번 도서전에서는 한국 작가와 작품을 조명하는 특별 세션도 마련된다. '2026 한스 크리스티안 안데르센상' 글 부문 최종 후보에 오른 이금이 작가의 특별 강연이 열리며, 올해 3월 볼로냐라가치상을 받은 '오누이 이야기', '마음 그릇', '상상 금지!' 등을 중심으로 북토크와 특별 전시도 진행된다.

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최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 "볼로냐아동도서전은 세계 시장에서 한국 아동도서의 경쟁력을 확인할 수 있는 중요한 교두보"라며 "우수한 국내 콘텐츠가 해외시장으로 활발히 뻗어나갈 수 있도록 판권 수출과 현지 마케팅 활동 등 산업 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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