하나카드는 주식회사 땀이 운영하는 '런데이'와 협업해 러너 맞춤형 금융 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

왼쪽부터 한승윤 주식회사 땀 매니저, 전지영 팀장, 김유라 대표, 성영수 하나카드 대표, 이완근 전무, 강동오 본부장이 지난 9일 양사 업무협약 체결식에서 기념 촬영을 하고 있다. 하나카드 AD 원본보기 아이콘

'런데이'는 음성 코칭을 기반으로 초보자도 쉽게 러닝을 시작하고 건강한 생활 습관을 꾸준히 지속할 수 있도록 돕는 국내 대표 러닝·걷기·등산 코칭 앱이다.

하나카드는 이번 업무협약을 통해 제휴카드 상품을 출시할 계획이다. 현재 계획하고 있는 제휴카드 상품은 '런데이' 앱과 연동시켜 이용자의 러닝 거리 등 운동 활동 데이터를 기반으로 다양한 혜택 및 서비스를 제공하는 것에 방점을 둘 예정이다.

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하나카드 관계자는 "최근 러닝 인구 증가 등 자기관리 트랜드가 확산되고 있어 운동 데이터를 활용한 금융 서비스 제공을 기획했다"며 "향후 하나금융그룹 관계사들의 참여 확대 등을 통해 보다 정교한 맞춤형 금융 서비스를 제공할 계획"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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