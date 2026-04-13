13일 연구선 ‘오션익스플로러’서 업무협약 체결



KIOST 연구진·과학도 오션익스플로러호 승선

바다는 여전히 인류가 가장 모르는 공간이다.

한국해양과학기술원과 오션엑스가 지속가능한 해양의 이용과 보호를 배 위에서 약속했다.

한국해양과학기술원(원장 이희승, KIOST)은 오션엑스(OceanX)와 13일 오후 1시 업무협약을 체결했다. 체결식은 부산항에 정박 중인 오션엑스의 연구선 '오션익스플로러호'에서 진행됐으며, 부산 기항을 계기로 양 기관의 연구 협력 체계를 공식화했다.

KIOST 이희승 원장(좌)과 빈센트 피어본 공동CEO(우)가 유인잠수정을 배경으로 선상 MOU 체결식을 진행했다. KIOST 제공 AD 원본보기 아이콘

오션엑스는 2016년에 설립된 비영리 단체이다. 해양 탐사·과학·교육을 통합하여 바다에 대한 대중의 이해를 넓히고, 지구 생명의 근원으로서 해양의 가치를 알리는 데 앞장서고 있다.

오션엑스의 이번 부산 입항은 한국 최초 방문이다.

이날, 양 기관은 해양의 보호와 지속가능한 이용을 위한 연구협력과 해양과학기술 분야 개도국의 연구역량 강화와 교육에 함께 나서길 약속했다.

이희승 원장은 "오션엑스의 과학적 통찰력은 물론 대중과 소통하려는 열정과 역량에 깊은 감명을 받았다"라며 "양 기관이 전략적 협력관계의 출발점에 섰고, 시너지 효과를 창출해 전 세계가 놀랄만한 연구성과를 제시할 것"이라고 말했다.

KIOST이희승 원장(우)이 빈센트 피어본 공동 CEO(좌)로부터 오션익스플로러호 설명을 듣고 있다. KIOST 제공 원본보기 아이콘

협약식이 진행된 오션익스플로러호는 바다 위의 연구 센터이자 미디어 센터의 역할을 동시에 수행하는 것이 특징이다. 최대 1000ｍ 깊이까지 운행이 가능한 유인잠수정(HOV), 심해 6000m까지 원격 탐사할 수 있는 무인잠수정(ROV)을 보유하고, 특히 영화 수준의 촬영이 가능한 스튜디오도 갖추고 있다.

오션익스플로러. 길이 87m, 너비 21.4m, 승선인원 72명, 해양 탐사연구 등 일반 연구선의 기능을 더해 미디어 제작이 가능한 연구선이며, 연구선 내부에 할리우드 수준의 미디어 제작 스튜디오를 보유했다. 원본보기 아이콘

오션엑스 공동 CEO 겸 최고과학책임자(CSO) 빈센트 피어본(Vincent Pieribone)은 "오션엑스는 어떻게 하면 사람들이 바다에 대한 관심을 가질 수 있을까? 라는 물음에서 출발했다"라며 "KIOST와 협력해 더 많은 사람이 바다를 궁금해하고 관심을 가질 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

이날 KIOST 온누리호의 대체선 건조를 준비 중인 관계자들과 대양 탐사 연구진이 승선해 연구선 곳곳을 살펴보았고, 14일에는 KIOST-UST 대학원생과 부산대 해양학과 학생 등 50여명이 승선해 둘러볼 예정이다.

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부산대 과학도들의 방문은 지난 3월 체결된 양 기관의 업무협약 체결에 따라 예비 해양과학자들의 견문을 넓히고자 마련됐다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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