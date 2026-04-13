캠퍼스 투어 이벤트 현장 방문

창업 동아리 학생들과 간담회도

한성숙 중소벤처기업부 장관이 '모두의 창업' 프로젝트에 청년층 참여를 독려하고 의견을 청취하기 위해 13일 충남대학교를 방문했다.

한성숙 중기부 장관이 지난 1일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 '모두의 챌린지 AX 출범식'에서 인사말을 하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

모두의 창업 프로젝트는 국민 누구나 창업에 도전할 수 있는 환경을 조성하기 위해 기획된 대국민 창업 인재 육성 플랫폼이다. 지난달 26일부터 다음달 15일까지 참여자를 모집하고 있다.

중기부는 이번 프로젝트의 중심에 대학생·청년층의 적극적인 참여가 필수적인 요소라고 보고, 전국 주요 대학을 중심으로 모두의 창업 캠퍼스 투어 이벤트를 진행하는 등 핵심 수요층을 대상으로 홍보하고 있다.

한 장관은 이날 충남대학교 내 민주광장에서 진행한 캠퍼스 투어 이벤트 현장에 방문해 학생들과 '창업 성향 테스트', '인증 사진 촬영', '기념품 추첨' 등을 체험했다. 이벤트는 청년층이 접근하기 어려웠던 창업이라는 주제를 쉽고 재미있는 경험이 되도록 하는데 초점을 뒀다.

이어서 열린 간담회에서는 창업에 관심이 있는 충남대 학생들과 함께 청년층이 생각하는 창업에 대한 인식을 공유하고, 각자가 생각하는 창업 아이템을 소개하는 시간도 가졌다. 이후 창업 후 실패에 대한 부담, 학업과의 병행에 따른 애로, 창업정보 검색의 어려움 등 청년들이 창업에 대해 겪을 수 있는 다양한 의견들을 청취했다.

AD

한성숙 중기부 장관은 "대학생 시기의 도전 경험은 실제 창업 여부와 별개로 살아가면서 매우 중요한 자산이 될 것"이라며 "창업은 일부 특별한 사람들만의 영역이 아니며, 누구나 도전을 경험하는 문화가 청년층을 중심으로 확산되기를 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>