모건 월렌, 예 제치고 '빌보드 200' 정상

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 K팝 사상 처음으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 3주 연속 1위를 차지했다.

빌보드는 12일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 12만4000장에 달하는 앨범 유닛을 기록해 정상에 올랐다고 밝혔다. 모건 월렌의 '아임 더 프로블럼'(I'm The Problem)과 예(카녜이 웨스트)의 '불리'(BULLY)를 제친 성과다.

'빌보드 200'은 실물 음반 판매량과 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 순위를 매긴다. '아리랑'은 이번 집계 기간 실물 음반 판매량 7만1000장으로 '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 3주 연속 1위를 지켰다. SEA는 5만장, TEA는 3000장으로 집계됐다.

K팝 가수가 '빌보드 200'에서 3주간 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 이 차트에서 비연속 2주 1위를 기록한 바 있다.

국내외 그룹이 이 차트에서 3주 연속 1위를 기록한 것은 2012~2013년 5주간 정상을 지킨 멈포드 앤 선즈의 '바벨'(Babel) 이후 13년 만이다. 발매 직후 3주 연속 1위에 오른 사례도 지난해 테일러 스위프트의 '더 라이프 오브 어 쇼걸' 이후 처음이다.

'아리랑'은 팀의 정체성을 담은 앨범으로 타이틀곡 '스윔'(SWIM) 등 총 14곡을 수록했다. 이번 음반은 팀의 제2막을 뜻하는 'BTS 2.0'의 시작을 알리는 앨범이기도 하다.

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방탄소년단은 지난 9일과 11, 12일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어를 시작했다. 이후 전 세계 34개 도시에서 85회에 걸친 월드투어를 진행한다. 이는 K팝 가수의 단일 투어 기준 최다 회차다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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