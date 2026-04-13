이른 더위에 오픈 2주 앞당겨

실내외 물놀이 시설 순차 가동

삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 295,500 전일대비 7,000 등락률 -2.31% 거래량 88,403 전일가 302,500 2026.04.13 09:34 기준 관련기사 삼성물산, 서울 대치쌍용1차 재건축 시공사로 최종 선정 "일주일 새 20% 폭등" 휴전 소식에 개미들 쓸어 담은 이 종목 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 리조트부문 에버랜드는 캐리비안 베이가 오는 18일부터 재개장한다고 13일 밝혔다. 특히 올해는 예년보다 일찍 찾아온 무더위에 대비해 지난해보다 운영 시작일을 2주가량 앞당겼다.

캐리비안 베이 내 야외 파도풀. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

캐리비안 베이 내 아쿠아틱 센터. 삼성물산 원본보기 아이콘

캐리비안 베이의 실내외 주요 물놀이 시설은 순차적으로 오픈될 예정이다. 대형 실내 물놀이 시설인 아쿠아틱센터와 유수풀 일부 구간이 재개장과 함께 문을 열고, 야외 파도풀은 오는 25일부터 추가 가동된다. 자기부상 워터코스터와 토네이도가 결합된 메가스톰은 다음 달 1일부터 본격 운영되며, 여름 성수기 시즌인 7월 초까지 전 시설이 단계적으로 오픈될 예정이다.

아쿠아틱센터에서는 실내 파도풀, 퀵라이드, 다이빙풀, 스파 등 다양한 물놀이 시설을 날씨와 상관없이 즐길 수 있고, 유수풀에서는 따뜻한 물에서 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 폭 120m, 길이 104m 규모의 초대형 야외 파도풀에서는 최대 2.4m 높이의 인공파도를 구현해 짜릿한 몰입감을 제공한다.

봄 시즌 캐리비안 베이는 폐열 재생에너지를 활용한 친환경 난방을 적용했다. 대부분의 야외 시설 수온을 평균 29도 이상으로 유지해 따뜻한 환경에서 물놀이를 즐길 수 있는 것이 특징이다.

고객 편의·휴식 공간도 강화됐다. 실외 인기 지역인 파도풀과 키디풀 인근에 체어존을 신설하고 커플체어와 데이베드 설치를 확대했다. 또 야외 튜브라이드와 와일드 블라스터 고객 동선에도 워터 스프레이를 설치해 혹서기에도 더위를 식히며 시원하게 이동할 수 있도록 했다.

캐리비안 베이 재개장을 맞아 에버랜드를 이용한 고객이 캐리비안 베이에 무료 입장할 수 있는 '에버 투 캐비' 프로모션도 다음 달 28일까지 진행된다. 에버랜드 동물원과 어트랙션 등을 즐긴 후 캐리비안 베이로 이동해 물놀이까지 하루에 모두 경험하는 특별한 코스를 완성할 수 있다.

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에버랜드 관계자는 "봄 시즌 캐리비안 베이는 여름 성수기보다 여유롭고 쾌적한 환경에서 물놀이를 즐길 수 있어 가족, 친구, 연인과 함께 이색적인 나들이를 즐길 수 있는 최적의 시기"라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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