스스로 치료 강도를 조절해 상처를 낫게 하는 스마트 패치가 개발됐다. 이 패치는 빛과 약물을 결합해 상처 회복 속도를 2배까지 높일 수 있다. 패치를 붙이기만 해도 상처를 빠르고 효과적으로 치유할 수 있는 셈이다.

OLED 패치를 이용한 광-약물 복합 치료 모식도. KAIST AD 원본보기 아이콘

KAIST는 전기 및 전자공학부 최경철 교수 연구팀과 한국세라믹기술원 성대경 박사, 충북대 박찬수 교수팀이 '자가 조절형 상처 치료 패치' 기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

이 기술은 유기발광다이오드(OLED)-약물전달시스템(Drug Delivery System)을 결합한 구조로 완성됐다.

연고는 과다 사용 시 부작용이 발생할 수 있고, 빛을 이용해 세포 재생을 돕는 광생물변조(Photobiomodulation·PBM) 치료도 적정량을 넘어서면 치료 효과가 낮아진다. PBM은 저강도 빛을 이용해 세포와 조직의 회복을 촉진하는 비침습 치료 방식이다.

공동연구팀은 연고와 PBM 등 치료 강도를 적절하게 조절하기 어려운 기존 치료법을 개선하기 위해 유기발광다이오드(OLED)-약물전달시스템(Drug Delivery System)을 결합한 구조의 '자가 조절형 상처 치료 패치' 기술을 개발했다.

연구의 핵심은 '빛이 약을 조절한다'는 점이다. 빛을 쬐면 몸에서 활성산소종(Reactive Oxygen Species· ROS)이 생성된다. 흔히 '활성산소'로도 불리는 이 물질은 나노입자를 자극해 약물이 방출되도록 하는 역할을 한다.

바꿔 말해 빛의 세기에 따라 활성산소가 생성되는 양이 달라지고, 이에 맞춰 빛을 조절해 약물 방출량도 자연스럽게 조절할 수 있다. 빛을 쬐면 세포 재생이 촉진되는 동시에 ROS가 일종의 '스위치' 역할로 필요한 만큼의 약물만 자동으로 방출되는 원리다. 사람이 직접 조절하지 않아도 스스로 최적의 치료를 유지하는 '지능형 치료 방식'이다.

이를 구현하기 위해 공동연구팀은 피부에 밀착되는 630㎚ 파장의 OLED 패치를 제작했다.

이 패치는 빛을 고르게 전달해 세포 재생을 유도하는 동시에 피부 재생 효과를 가진 식물유래 성분 '병풀 추출물(Centella asiatica·일명 호랑이풀) 등 항산화 약물이 적정량만 방출되도록 설계됐다.

또 피부 곡면에 완전히 밀착되는 웨어러블 형태로 제작돼 빛 에너지 손실을 줄이고, 장시간 사용할 때도 온도를 31도 수준으로 유지해 저온 화상 위험 없이 안전하게 사용할 수 있다.

공동연구팀은 패치의 400시간 이상 성능을 유지하는 안정성을 확인해 실제 의료기기 적용 가능성도 확보했다.

패치의 치료 효과는 실험을 통해서도 확인됐다. 먼저 피부 세포 실험에서는 빛과 약물을 함께 사용하는 '복합 치료'가 단일 치료보다 빠른 회복을 보였다. 생쥐 실험에서는 치료 14일차 기준 상처 회복률이 67%를 나타내 대조군(35%)보다 2배가량 빠른 치유 속도를 보였다.

최 교수는 "이번 연구는 OLED 기반의 빛 치료를 상처 상태에 따라 약물 방출이 자동으로 조절되는 복합 치료 플랫폼으로 확장한 사례"라며 "이를 기반으로 공동연구팀은 향후 환자의 몸 상태에 따라 스스로 반응하는 지능형 치료 기술로 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다.

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한편 이번 연구에는 KAIST 전기 및 전자공학부 연혜정 박사과정이 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 지난 1월 국제 학술지 '머티리얼즈 호라이즌스(Materials Horizons)' 온라인판에 게재된 데 이어 3월 표지논문(Front Cover Paper)으로도 선정됐다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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