강원관광재단, 인문학 테마 여행으로

지역 연계 관광 활성화 성과

영월 ‘단종의 발자취’에서 정선 ‘아리랑’까지

강원 인문학 여행 ‘성료’

강원관광재단(대표이사 최성현단)은 지난 11일부터 12일까지 1박 2일 일정으로 영월과 정선 일원에서 인문학 테마 여행 프로그램을 운영했으며 약 120명의 참가자가 참여했다.

강원관광재단(대표이사 최성현단)이 지난 11일부터 12일까지 1박 2일 일정으로 영월과 정선 일원에서 인문학 테마 여행 프로그램을 운영하고 있다. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 4월 4일과 5일 진행된 당일 프로그램 '영월의 봄'에는 400명 이상이 참여해 큰 호응을 얻었다. 특히 누적 관객 수 1500만명을 기록한 영화 '왕과 사는 남자' 관람 후 영월을 방문해 현장을 직접 체험할 수 있었다는 점에서 높은 만족도를 보였다.

재단은 이러한 호응에 힘입어 영월은 물론 인근 지역을 포함한 프로그램을 기획했으며, 지역 간 연계를 통해 다양한 강원의 매력을 알리고자 했다. 프로그램은 영월의 △선돌 △장릉 △청령포 외에 정선의 △ 아리랑박물관, 아라리촌, 아리랑시장 등을 방문하는 일정으로 구성됐다.

참가자들은 "영월 방문과 함께 정선도 둘러볼 수 있어 좋았다", "강원 지역은 정말 다양한 인문학적 콘텐츠가 풍부해 볼거리가 많다" 등 긍정적인 반응을 보였다.

AD

강원관광재단 최성현 대표이사는 "강원의 인문학 자원은 매우 다양해 향후 발전 가능성이 크다"며, "앞으로도 매년 새로운 인문학 프로그램으로 기획해 선보이겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>