美·이스라엘-이란 전쟁 여파 문화유산까지

유네스코 "골레스탄 궁전 '거울의 방' 훼손"

이스라엘·레바논도 피해…"복원에 수년"

미국·이스라엘의 대대적인 공습으로 인해 이란의 문화유산이 심각하게 훼손됐다는 지적이 나왔다.

이란에 위치한 유네스코 세계유산 골레스탄 궁전이 무너진 모습. TASS연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 11일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)를 인용해 "미국과 이스라엘의 폭격으로 전국에서 130곳이 넘는 유적이 직접 타격을 받거나 폭발의 여파로 파손됐다고 이란 문화유산부가 밝혔다"고 보도했다.

특히 이란 수도이자 최대 도시인 테헤란에 있는 유네스코 세계유산 카자르 왕조(1789∼1925년) 골레스탄 궁전의 피해가 큰 것으로 알려졌다. 유네스코는 "궁전 인근 아르가 광장의 경찰서와 법원을 겨냥한 공습으로 발생한 강력한 충격파가 궁전을 덮쳤다"며 "골레스탄 궁전의 자랑인 '거울의 방' 일부가 산산이 조각나고 석조 구조물이 떨어져 나갔다"고 밝혔다.

'중동의 보석'으로 불리는 이스파한 유적들도 피해를 봤다. 사파비 왕조(1501∼1736년) 시대의 기념물인 주청사를 겨냥한 공습으로 인근 17세기 체헬 소툰궁전의 벽화에 금이 가고 정교한 천장 장식이 파손됐다. 또 테헤란 북부의 사드아바드 궁전 단지와 서부 호람아바드의 3세기 팔라크-올-아플라크 성채 주변 유적들도 훼손된 것으로 알려졌다.

이란 유네스코 국가위원회의 하산 파르투시 사무총장은 "전쟁 전후로 유네스코를 통해 유적지 좌표를 교전 당사국들에 전달했으나 아무런 소용이 없었다"며 "공중에서 식별할 수 있는 문화재 보호 표식을 설치했는데도 무시당했다"고 분노했다.

반면 이스라엘군은 "국제법에 따라 타격을 수행하고 있으며, 문화재를 의도적으로 공격하지 않았다"고 해명했다. 미 국무부는 "공습은 군사 자산을 목표로 한 것이지 문화유적을 겨냥한 것이 아니다"라고 반박했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 휴전 협상을 앞두고 "이란을 석기 시대로 되돌려놓겠다"고 경고했는데, 이 발언이 도마 위에 오르기도 했다. FT는 "트럼프 대통령의 발언이 이란 국민들의 공분을 낳고 있다"고 전했다. 한 테헤란 시민은 "우리가 수천 년간 지켜온 역사가 무책임하게 폭격당하는 것을 지켜봐야 했다"고 FT에 털어놓았다.

한편 이란의 보복 공격으로 이스라엘 텔아비브의 유네스코 세계유산인 '화이트 시티' 내 바우하우스 건물 역시 파손된 것으로 전해졌다. 또 이스라엘과 헤즈볼라가 교전 중인 레바논의 세계유산들도 파손 위기에 처했다.

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유네스코는 "취약한 유적지의 문화재를 안전한 곳으로 옮기는 긴급 조치를 시행 중"이라고 밝혔다. 하지만 전문가들은 "이미 훼손된 유적을 복원하는 데 수년이 걸릴 것"이라며 "복원되더라도 원래의 가치를 되찾지 못할 수 있다"고 지적했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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