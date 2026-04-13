신한카드, '메르세데스-벤츠 프리미엄 PLCC' 출시

신한카드는 메르세데스-벤츠 코리아와 손잡고 프리미엄 혜택을 제공하는 PLCC인 '메르세데스-벤츠 신한카드'를 출시했다고 13일 밝혔다.

양사는 벤츠와 관련된 혜택뿐 아니라 실생활에 도움이 되는 서비스를 강화해 상품을 기획했다.

벤츠 신한카드는 카드 혜택에 따라 마누팍투어, 익스클루시브, 아방가르드 3종으로 출시됐으며 공통적으로 연간 기프트 서비스와 이용금액 할인 또는 마일리지 적립, 주유 및 충전 할인, 벤츠 상품 할인, 공항라운지 서비스 등을 제공한다.

마누팍투어 벤츠 신한카드는 연간 기프트 서비스로 할인형 55만 마이신한포인트, 스카이패스형 대한항공 3만 마일리지 또는 공통으로 신세계 상품권 55만원 교환권, 호텔 통합 상품권 60만원 이용권, 다이닝 바우처 65만원 이용권 중 한 가지를 선택할 수 있다.

익스클루시브 벤츠 신한카드는 연간 기프트 서비스로 할인형 12만 마이신한포인트, 스카이패스형 대한항공 6000마일리지 또는 공통으로 신세계 상품권 12만원 교환권, 다이닝 바우처 15만원 이용권 중 한 가지를 선택할 수 있다.

아방가르드 벤츠 신한카드는 연간 기프트 서비스로 5만 마이신한포인트를 제공하며 전월 실적에 따라 국내 이용금액 최대 1.2%, 해외 최대 2% 결제일 할인을 받을 수 있다. 할인금액 제한은 없다.

마누팍투어 벤츠 신한카드 연회비는 국내 69만7000원, 해외 겸용(마스터카드) 70만원이며 익스클루시브 벤츠 신한카드는 각각 19만7000원, 20만원, 아방가르드 벤츠 신한카드는 각각 7만7000원, 8만원이다.

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벤츠 신한카드 신청은 신차 구매 시 메르세데스 벤츠에서 발송되는 전용 링크를 통해 가능하다. 단 아방가르드 벤츠 신한카드는 차량 구매와 관계없이 신한카드 홈페이지 및 앱에서 신청 가능하다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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