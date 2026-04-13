대회 FR 1언더파 와이어 투 와이어 우승

니클라우스, 팔도, 우즈 이후 4번째 진기록

셰플러 2위, 로즈 공동 3위, 임성재 46위

세계랭킹 2위이자 디펜딩 챔피언 로리 매킬로이(북아일랜드)가 24년 만에 2연패를 달성했다.

그는 12일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72·7565야드)에서 열린 제90회 마스터스(총상금 2250만달러) 4라운드에서 버디 5개와 보기 2개, 더블 보기 1개를 엮어 1언더파 71타를 쳤다. 최종 합계 12언더파 276타를 작성해 1타 차 우승을 완성했다. 작년 마스터스 우승 이후 1년 만에 미국프로골프(PGA) 투어 통산 30승(메이저 6승), 우승 상금은 450만달러(약 67억원)를 받았다.

로리 매킬로이가 마스터스에서 2연패를 달성한 뒤 포효하고 있다. 오거스타=로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

매킬로이는 나흘 연속 리더보드 상단을 지켜낸 와이어 투 와이어 우승을 거뒀다. 마스터스 2연패는 1965~1966년 잭 니클라우스(미국), 1989~1990년 닉 팔도(잉글랜드), 2001~2002년 타이거 우즈(미국) 이후 24년 만에 역대 4번째다.

오랜 시간 매킬로이에게 마스터스는 애증의 대상이었다. 매킬로이는 21세이던 2011년 이 대회 1라운드에서 65타를 치며 단숨에 우승 후보로 떠올랐다. 하지만 최종 라운드에서 80타를 치며 무너졌고 다른 메이저 대회를 모두 우승한 이후로도 그린 재킷은 입지 못했다.

매킬로이는 지난해 이 대회에서 연장 접전 끝에 저스틴 로즈(잉글랜드)를 누르고 우승했다. 2011년 US오픈, 2012년과 2014년 PGA 챔피언십, 2014년 디 오픈에서 정상에 오른 뒤 11년 도전 끝에 커리어 그랜드슬램의 마지막 한 조각인 마스터스를 석권했다. 매킬로이는 올해 2라운드까지 6타 차 선두를 달려 마스터스 역사상 36홀 최다 격차 선두를 기록했다.

이날 매킬로이는 캐머런 영(미국)과 1타 차 공동 선두로 출발해 전반 7개 홀까지 타수를 줄이지 못했다. 4번 홀(파3)에선 두 번째 샷 만에 그린에 올린 뒤 짧은 파 퍼트 거리에서 3퍼트를 범해 2타를 까먹었다. 6번 홀(파3) 역시 보기를 범하면서 잠시 선두 자리를 내주기도 했다. 7~8번 홀 연속 버디로 힘을 냈고, 아멘 코너(11~13번 홀)인 12번 홀(파3)과 13번 홀(파5) 연속 버디로 추격자와의 간격을 3타 차로 벌렸다.

로리 매킬로이가 마스터스 최종일 18번 홀에서 2연패를 확정한 뒤 환호하고 있다. 오거스타=로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

매킬로이는 16번 홀(파3)에서 그린을 놓쳤지만 파 세이브에 성공했고, 마지막 18번 홀(파4)에서 티샷이 오른쪽 나무숲으로 밀린 뒤 두 번째 샷도 벙커에 빠뜨리며 1타를 잃었지만 우승과 상관없는 스코어가 됐다. 매킬로이는 2년 연속 그린재킷의 주인공이 된 뒤 포효하며 기쁨을 만끽했다.

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 4타를 줄이며 공동 2위(11언더파 277타)를 차지했다. 로즈는 2언더파 70타를 치며 분전했지만 공동 3위(10언더파 278타)에 만족했다. 그는 이 대회에서 2015, 2017, 2025년 세 차례 준우승을 차지했다. 영과 티럴 해턴(잉글랜드), 러셀 헨리(미국)도 공동 3위에 올랐다. LIV 골프 간판스타인 욘 람(스페인)은 4언더파 68타를 작성해 공동 38위(1오버파 289타)로 올라섰다.

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한국 선수들은 모두 하위권에 머물렀다. 2020년 마스터스 준우승자 임성재는 버디 1개에 보기 4개, 더블보기 1개로 5오버파 77타를 쳤다. 전날보다 17계단 떨어진 46위(3오버파 291타)다. 김시우는 버디 5개와 보기 5개를 맞바꾸며 타수를 줄이지 못했다. 47위(4오버파 292타)로 대회를 마쳤다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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