현장 밀착형 공정관리 체계 가동

서울 강동구(구청장 이수희)가 재개발·재건축 정비사업의 속도를 높이기 위한 지원 체계를 본격 가동한다고 13일 밝혔다. 서울시가 최근 발표한 '정비사업 공정관리 매뉴얼'을 관내 조합과 추진위원회에 신속히 배포하고, 사업장별 컨설팅과 간담회도 병행할 계획이다.

강동구청 청사 전경. 강동구 제공. AD 원본보기 아이콘

강동구는 이미 선제적 행정절차 개선 경험을 축적하고 있다. '성내현대아파트 재건축정비사업'과 '상일동 빌라단지 통합재건축정비사업'에서 관련 부서 협의, 주민공람, 구의회 의견청취를 동시에 진행하는 방식을 도입해 사업 기간을 6개월 이상 단축했다. 서울시 매뉴얼도 인허가 절차 표준화와 사전·병행 처리 방식 확대를 핵심으로 삼고 있어, 구는 두 접근법이 맞물리면 실질적인 시너지가 날 것으로 보고 있다.

현장 중심 공정관리도 강화하고 있다. 강동구는 지난해 3월부터 구청·조합·정비업체가 함께 참여하는 '정비사업 TF'를 운영 중이다. 지난달 31일에는 명일동 재건축단지 TF 회의를 열어 인허가 절차와 주요 쟁점을 점검했고, 이달 8일에는 천호동 정비사업 공정 촉진 회의를 개최했다. 천호동 일대에서 동시다발적으로 진행 중인 5개 구역(천호 A1-1·A1-2, 천호 3-1·3-2·3-3)의 균형 있는 추진 방안을 논의했다.

올해 7월에는 '강동구 정비사업 아카데미'를 열어 서울시 공정관리 매뉴얼을 핵심 주제로 교육한다. 정비구역 지정부터 추진위·조합 설립, 사업시행인가까지 단계별 공정 단축 방법을 안내하고, 성내현대아파트·상일동 빌라단지 등 실제 사례를 활용한 심화 교육도 진행한다.

AD

이수희 구청장은 "공공은 민간의 발목을 잡는 존재가 아니라 함께 문제를 해결해 나가는 동반자"라며 "정비사업이 불필요하게 지연되지 않도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>