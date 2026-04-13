엑티브온, 에코바디스 ESG 평가 ‘골드 등급’ 획득

클린뷰티 소재 전문기업 엑티브온은 글로벌 지속가능성 평가기관 에코바디스의 ESG 평가에서 골드 등급을 획득했다고 13일 밝혔다.

에코바디스는 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능한 조달 등 4개 핵심 영역을 중심으로 기업의 지속가능경영 수준을 종합 평가하는 글로벌 ESG 평가 플랫폼이다. 전 세계 15만여 개 기업이 참여하고 있으며, 다수의 글로벌 기업들은 협력사 선정 및 공급망 관리 과정에서 에코바디스 평가 결과를 참고 지표로 활용하고 있다.

엑티브온은 이번 골드 등급 획득을 통해 친환경 원료 개발, 책임 있는 공급망 관리, 윤리경영, 노동·인권 기준 운영 등 지속가능성 요소를 기업 운영 전반에 체계적으로 반영해 온 노력을 인정받았다. 이를 계기로 ESG를 단순한 인증 차원을 넘어 글로벌 경쟁력 강화를 위한 핵심 경영 요소로 삼고, 관련 역량을 지속적으로 고도화해 나갈 예정이다.

특히 클린뷰티 시장에서 요구되는 지속가능 원료 개발 역량과 공급망 투명성, 국제 규범 대응 체계를 한층 강화함으로써 글로벌 고객사와의 신뢰 기반을 확대하고, 해외 시장에서의 사업 경쟁력도 더욱 높여간다는 계획이다.

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조윤기 엑티브온 대표이사는 "앞으로도 클린뷰티 소재 전문기업으로서 지속가능한 원료 혁신, 책임 있는 공급망 관리, 윤리 기반 경영체계를 더욱 강화해 글로벌 시장에서 신뢰받는 파트너로 굳건히 자리매김하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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