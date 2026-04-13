중견련, '제12회 중견기업인의 날' 유공 포상 신청 접수

중견기업계 연중 최대 규모 정부 포상

6월 5일 접수 마감

한국중견기업연합회는 '제12회 중견기업인의 날' 유공 포상 신청 접수를 시작했다고 13일 밝혔다. 신청 마감은 6월 5일이다.

올해는 수출 확대, 글로벌 시장 선도, 국가 첨단 산업 초격차 역량 확보, 공급망 다변화, 공정 거래·상생 문화 확산, 안전한 산업 현장 조성 등에 기여한 중견기업인을 중점 발굴할 예정이다.

산업통상부가 주최하고 중견련이 주관하는 '중견기업인의 날' 유공 포상은 중견기업법에 근거한 중견기업계 연중 최대 규모 정부 포상이다. 대한민국 경제·산업 발전에 기여한 중견기업인의 자긍심을 높이고 성장의 롤모델로서 기업가 정신과 혁신 성과를 확산하기 위해 2015년 출범했다. 서류 심사 및 현장 평가, 공적심사위원회 등 체계적인 검증 과정을 거쳐 11월 최종 수상자를 확정, 매년 11월 셋째 주 '중견기업인의 날' 기념식에서 수여한다.

선정 대상은 산업훈장 15년 이상, 산업포장 10년 이상, 대통령·국무총리 표창 5년 이상, 장관 및 처장 표창 3년 이상 해당 분야에서 공로를 쌓은 중견기업인이다. 역대 수상자는 총 367명, 지난해 기념식에서는 이동현 오상헬스케어 회장이 금탑산업훈장의 영예를 안았다.

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김민 중견련 회원본부장은 "중동 분쟁 장기화 등 가중하는 대내외 경제 불확실성을 해소하고 안정적인 재도약의 기반을 구축하기 위해서는 중견기업을 비롯한 민간의 활력을 시급히 회복해야 한다"라면서 "IMF, 글로벌 금융위기, 코로나 팬데믹 등 위기 극복의 중심으로서 장대한 성장의 역사를 쓴 중견기업인의 성취와 기업가 정신을 재조명함으로써 장기적 국가 공동체 존속의 기반인 혁신과 도전, 성장의 가치에 대한 공감대를 확대하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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