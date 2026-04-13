문화 인프라 확충 청신호

설립 타당성 평가 권한 이양 후 첫 심의

지역 특수성 반영해 평가

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2026년 상반기 공립 박물관·미술관 설립 타당성 사전평가 심의 결과, ▲춘천시립미술관 ▲강릉시립미술관 ▲춘천 중도 유적박물관 ▲2018평창동계올림픽기념관 등 4개 기관이 '적정' 판정을 받아 최종 통과했다고 13일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 기존 문화체육관광부가 수행하던 공립 박물관·미술관 설립 타당성 사전평가 권한이 광역지자체로 이양된 이후 도가 처음으로 실시한 자체 심의로, 지역 중심 평가 체계를 본격 가동했다는 점에서 의미가 있다.

도는 자체 구성한 전문 심의위원회를 통해 중앙 정부의 획일적 기준에서 벗어나 지역 특수성과 문화 수요를 종합적으로 반영해 평가를 진행했다.

사업별로 살펴보면, 각 기관의 특성과 기능, 필요성이 고르게 부각되며 '적정' 평가를 이끌어냈다.

춘천시립미술관은 지역 출신 근현대 미술작가 작품의 보존 및 전시 계획과 춘천예술촌 등 인근 문화시설과의 연계성이 높게 평가됐다.

강릉시립미술관은 전시시설과 인력, 운영예산 확보 측면에서 안정성이 인정됐으며 창의적 건축을 통한 지역 문화거점 역할이 기대된다는 평가를 받았다.

춘천 중도 유적 박물관은 중도 지역에서 출토된 청동기/원삼국시대의 유적의 전시라는 역사적 특수성과 상징성이 부각됐다.

2018평창동계올림픽기념관은 국내 유일의 동계올림픽 전시 기관으로서 올림픽 유산 보존·관리의 필요성이 인정됐다.

특히 춘천시립미술관은 공립미술관 설립의 핵심 절차를 통과하며 사실상 8부 능선을 넘었다는 평가다.

지난 10일 김진태 도지사를 예방한 김진길 신임 강원미술협회장과 춘천미술협회 이유미 사무국장은 "강원 예술인들의 오랜 숙원이 결실을 맺게 됐다"며 환영의 뜻을 전하고, 도의 지속적인 관심과 지원에 관심을 표했다.

한편, 도는 민선 8기 들어 박물관·미술관 분야에 총 340억원 규모의 전략적 투자를 추진하고 있다. 노후시설 현대화 및 하드웨어 구축(315억), 운영 활성화 지원(16억), 강원갤러리 운영을 통한 지역작가 중앙 무대 진출 지원(9억) 등을 통해 '문화가 돈이 되고 예술이 삶이 되는 강원' 실현에 힘을 싣고 있다.

김진태 도지사는 "이번 통과를 계기로 강원 문화가 한 단계 더 풍성해질 것으로 기대된다"며 "앞으로 도민 누구나 문화와 예술을 자연스럽게 즐길 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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이번 설립타당성 사전평가를 통과한 4개 기관은 재정 투자심사 등 후속 행정절차를 이행할 계획이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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