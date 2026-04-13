[오늘의신상]"국내에 단 2병만"… 디아지오, ‘탈리스커 마그마 47년’ 출시

스콜틀랜드 스카이섬 화산암 복사열로 토스팅

전 세계 622병 한정 생산… 초한정판 싱글몰트 위스키

디아지오코리아가 디아지오의 초한정판 싱글몰트 위스키 '탈리스커 마그마 47년(Talisker Magma 47-Year-Old)'을 국내에 출시한다.

디아지오코리아는 세계적으로 622병만 한정 생산돼 높은 희소성을 가진 탈리스커 마그마 47년을 국내에 단 2병만 선보인다고 13일 밝혔다. 탈리스커 마그마 47년은 탈리스커 증류소가 위치한 스코틀랜드 스카이섬의 거친 화산 지형과 바다가 만나는 자연환경에서 영감을 받아 탄생했다.

탈리스커 마그마 47년의 가장 큰 특징은 스카이섬의 화산암을 이용해 가공한 캐스크에 있다. 불에 직접 노출하는 일반적인 방식과 달리, 뜨겁게 달군 화산암의 복사열로 캐스크 내부를 서서히 토스팅하고 스팀으로 캐스크 수분을 유지해 위스키의 한층 깊고 복잡한 과일 향을 이끌어냈다.

탈리스커 마그마 47년은 탈리스커 고유의 해양성 스모크와 미네랄에 스파이스와 긴 여운을 더해 다채로운 풍미와 크리미한 질감의 완벽한 균형을 이루면서, 탈리스커를 상징하는 바다내음과 칠리 페퍼의 스파이시함이 느껴지고 뒤이어 달콤하고 은은한 스모키함이 길고 따뜻하게 입안을 감싼다.

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탈리스커 마그마 47년의 병은 지속가능성을 고려해 100% 재활용 유리로 제작됐으며 스토퍼에도 재활용 유리가 90% 사용됐다. 깊은 바다와 용암석을 연상시키는 검은색의 그라데이션 디자인이 시선을 사로잡는다. 또한 스토퍼는 흑요석에서 영감을 받아 수작업으로 제작됐다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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