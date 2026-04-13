'더현대 펫페어 팝플래닛 in 판교' 참가

펫 전용 공기청정기 FP10·AP10 첫 선

중국 가전업체 드리미 테크놀로지가 '더현대 펫페어 펫플래닛 in 판교'에서 신제품 '스마트 에어 케어 컬렉션'을 국내 최초 공개한다고 13일 밝혔다.

오는 17일부터 19일까지 현대백화점 판교점 10층 문화홀에서 진행되는 더현대 펫페어에서 드리미 신제품 스마트 에어 케어 컬렉션을 가장 처음 만나볼 수 있다. 이번 행사는 드리미가 대원씨티에스와 총판 계약을 체결 후 진행하는 첫 국내 공식 오프라인 론칭 행사다.

드리미 스마트 에어 케어 콜렉션. 드리미 AD 원본보기 아이콘

동시에 더현대 하이 라이브 방송 온라인 론칭 판매를 통해 오프라인 행사와 라이브 커머스를 연계한 입체적인 고객 접점 확대에 나선다. 방송에서는 한정 혜택과 특별 프로모션을 제공하며 신제품을 보다 합리적인 조건으로 만나볼 수 있도록 구성됐다.

드리미의 스마트 에어 케어 컬렉션 3종은 차세대 스마트 선풍기 'MF10 멀티디렉션 블레이드 리스 팬'과 반려동물 보호자를 위한 펫 전용 공기청정기 'FP10 퍼캐치' 그리고 'AP10 펫 공기청정기'로 구성됐다.

MF10 멀티디렉션 블레이드리스 팬은 CES 2026에서 공개한 제품으로 이중 회전 구조 기반의 270˚ 공간 공기 순환 기술을 적용해 기존 선풍기의 국소 냉방 한계를 개선했다. 날개 없는 블레이드리스 구조를 적용해 반려동물이나 어린이가 있는 환경에서도 안전하게 사용할 수 있으며, 실내 온도를 감지해 바람 세기를 자동으로 조절하는 지능형 제어 기술도 탑재했다.

FP10 퍼캐치 공기청정기는 드리미 펫 전용 공기청정기 라인업의 플래그십 모델로 'CES 2026 혁신상'을 수상한 바 있다. 드리미의 독자 기술인 동쿤 동적 자가 세척 기술을 기반으로 한 롤러 셀프 클리닝 시스템을 적용했다. 이를 통해 공기 중 반려동물 털과 이물질을 자동으로 제거해 필터 막힘을 방지한다.

AP10 펫 공기청정기는 반려동물 가정을 위해 설계돼 털 포집과 생활 환경을 고려한 구조가 특징이다. 360° 고압 공기 흡입 시스템을 통해 바닥과 공중에 분포된 반려동물 털과 비듬을 전 방향에서 흡입하며, 가구 아래나 소파 틈새에 쌓인 털까지 효과적으로 제거한다.

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드리미 관계자는 "이번 스마트 에어 케어 컬렉션은 대원씨티에스와의 협업 이후 처음 선보이는 라인업"이라며 "향후 국내 유통 경쟁력을 기반으로 더 많은 소비자에게 드리미의 기술력을 직접 경험할 수 있는 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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