문체부 '115억원 투입' 전국 인문학 교육과정 1200개 지원

청소년센터·복지관 등으로 지원 확대

‘모두의 인문학’ 200개 과정 시범운영



문화체육관광부는 인문 전담기관으로 지정된 한국문화예술교육진흥원과 함께 '2026년 사회문화시설 활용 인문 프로그램 운영 사업'을 추진한다고 13일 밝혔다.

다양한 사회문화시실에서 인문학 관련 강좌·체험·탐방 등을 국민에게 제공하는 사업이다. 문체부는 기존 도서관·박물관 등 문화시설 중심으로 사업을 운영했으나 올해부터는 청소년센터, 동네책방, 복지관 등 아동·청소년·중장년·어르신 시설 등 생애주기별 사회문화시설로 지원 대상 범위를 넓힌다고 밝혔다. 지역서점 참여도 지난해 49개에서 올해 100개로 두 배 이상 확대할 예정이라고 덧붙였다.

대표 과정인 '길 위의 인문학'과 '지혜학교' 운영기관은 오는 5월4일까지, '모두의 인문학' 운영기관은 5월8일까지 국고보조금통합관리시스템인 e나라도움을 통해 공모한다.

길 위의 인문학과 지혜학교 사업은 전국 문화시설에서 강좌·탐방·체험 등 다양한 인문 프로그램을 운영하며 지역주민들과 인문의 가치를 나눠왔다. 올해는 길 위의 인문학(700개), 지혜학교(300개) 지원 개수를 확대하고 더불어 '모두의 인문학(200개)'을 시범사업으로 새롭게 도입한다. 문체부는 전국 총 1200개 인문 과정에 115억원 규모를 지원할 계획이라고 밝혔다. 지원 대상을 사회복지시설까지 넓혀 국민 28만명 이상이 일상 가까운 공간에서 인문을 경험할 수 있도록 뒷받침하겠다고 덧붙였다.

올해 처음 도입하는 모두의 인문학은 인문·문화 분야 역량을 갖춘 운영기관이 생활권 내 작은도서관, 사회복지시설, 지역서점 등 다양한 사회문화시설을 연계해 생애주기별 맞춤형 인문 과정 기획·운영할 수 있다. 문체부는 20개 운영기관을 선정해 기관당 1억원을 지원하며, 총 200개 과정을 운영할 계획이라고 밝혔다.

문체부는 신규 기관, 인구감소지역 내 시설과 인문단체들이 공모에 참여할 수 있도록 운영기관 기준도 완화했다고 밝혔다. 길 위의 인문학 '기본형(10회차, 1000만원)' 외에 '입문형(5회차, 500만원)을 신설해 지원한다. 도서관은 올해도 사업의 핵심 공간으로 운영될 예정이다.

이번 공모의 이해를 돕기 위한 온라인 사업설명회도 마련된다. 길 위의 인문학과 지혜학교 사업설명회는 4월17일, 모두의 인문학 사업설명회는 4월21일 교육진흥원 공식 유튜브 채널에서 볼 수 있다. 공고문은 4월13일에 교육진흥원 누리집과 인문네트워크에서 확인할 수 있으며, 최종 선정 결과는 5월 말에 발표될 예정이다.

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이정미 문체부 문화정책관은 "이번 사업을 통해 인문학이 특정 공간이나 특정 계층만의 것이 아니라, 생활 가까운 곳에서 누구나 누릴 수 있는 일상의 가치임을 실현할 계획"이라며 "지역 내 다양한 시설들이 연계해 시민과 더욱 가까이 소통하는 인문 문화를 만들어 가길 기대한다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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