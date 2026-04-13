뉴욕과 런던, 서울 등 전광판 상영

AI 시점에서 인식하는 풍경

작품 세계 담은 수상 축하 영상

뉴욕과 런던, 서울 등 세계 주요 도시의 중심가에서 'LG 구겐하임 어워드' 2026년 수상자 트레버 페글렌(Trevor Paglen)의 작품 세계가 펼쳐진다.

LG는 올해 수상자로 선정된 트레버 페글렌의 수상 축하 영상을 미국 뉴욕 타임스 스퀘어, 영국 런던 피카딜리 서커스, 대한민국 서울 광화문광장의 LG 전광판을 통해 상영한다고 13일 밝혔다. 뉴욕 구겐하임 미술관이 제작한 올해 영상은 페글렌의 작업 중 인공지능(AI)의 시점에서 인식하는 풍경들을 담아 작가의 예술 철학을 시각화했다.

런던 피카딜리 서커스에서 2026년 LG 구겐하임 어워드 수상자 트레버 페글렌의 수상을 축하하는 영상이 상영되고 있다. LG. AD 원본보기 아이콘

축하 영상이 상영되는 세 도시는 모두 페글렌이 예술 활동을 펼쳐온 핵심 거점이다. 미국 출신으로 뉴욕을 거점 삼아 활동 중인 그는 런던 바비칸 센터와 테이트 모던 등에서 전시를 진행하며 활발히 활동해 왔다. 특히 한국에서는 지난 2018년 '백남준아트센터 국제예술상'을 수상했고, 올해 LG 구겐하임 어워드의 주인공으로 선정되며 한국 미술계와의 인연을 더욱 공고히 하게 됐다.

뉴욕 타임스 스퀘어에서 2026년 LG 구겐하임 어워드 수상자 트레버 페글렌의 수상을 축하하는 영상이 상영되고 있다. LG 원본보기 아이콘

뉴욕 타임스 스퀘어에서는 4월 6일부터 8주간, 런던 피카딜리 서커스와 서울 광화문광장에서는 13일부터 5주간 영상이 상영될 예정이다.

올해로 4회째를 맞은 LG 구겐하임 어워드는 LG와 뉴욕 구겐하임 미술관이 맺은 'LG 구겐하임 아트 & 테크 파트너십(LG Guggenheim Art and Technology Initiative)'의 핵심 프로그램으로, 기술을 활용해 새로운 창의적 혁신을 만들어 낸 예술가에게 상금(10만 달러)과 트로피를 수여하며 작가들의 도전을 지원하고 있다.

올해 수상자인 페글렌은 AI와 디지털 기술이 가진 권력 구조와 감시 체계를 사진과 영상, 조형물 등 다양한 방식으로 시각화해 왔다. 페글렌은 LG 구겐하임 어워드 이전에도 2017년 창의성과 잠재력을 입증한 개인에게 주는 '맥아더 펠로십(MacArthur Fellowship)'에 선정되는 등 세계적인 미디어 아티스트로 평가받는다. 그의 작품은 뉴욕 구겐하임 미술관을 비롯해 파리 퐁피두 센터 등 세계 유수의 미술관에 소장돼 있다.

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서울 광화문광장에서 2026년 LG 구겐하임 어워드 수상자 트레버 페글렌의 수상을 축하하는 영상이 상영되고 있다. LG 원본보기 아이콘

페글렌은 오는 5월 14일 뉴욕에서 수상을 축하하는 현지 행사를 비롯해, 18일 관객에게 직접 자신의 작품세계를 소개하는 '퍼블릭 프로그램' 행사를 진행할 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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