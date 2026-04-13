국가당 평균 3.5개…한국은 최하위권

허경민 교수 “신약 접근성 개선, 환자 치료에 매우 중요한 과제”

한국을 포함한 아시아 지역의 항생제 신약 접근성이 심각하게 낮다는 보고가 나왔다.

삼성서울병원은 허경민 감염내과 교수, 이영호 중앙대병원 감염내과 교수 연구팀이 아시아태평양감염재단 항생제 내성 감시를 위한 아시아 연합(ANSORP) 연구자들과 함께 아시아 10개국을 대상으로 항생제 신약 도입 현황을 분석한 결과, 아시아 지역의 항생제 신약 가뭄이 심각한 수준이라고 13일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '항균제국제저널' 최근호에 게재됐다.

허경민 삼성서울병원 교수, 이영호 중앙대병원 교수. 삼성서울병원 AD 원본보기 아이콘

다제내성균은 여러 항생제의 내성으로 치료가 어려워 항생제 신약 개발과 도입이 중요하다. 한 가지 신약으로는 모든 다제내성균을 치료할 수 없기 때문에 다양한 항생제 치료 옵션이 필요하다.

연구에 따르면 최근 15년간 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 22개의 항생제 신약 중 2025년 기준으로 아시아 10개국에서 실제 사용 가능한 약제는 국가당 평균 3.5개에 불과했다. 특히 한국은 다른 아시아 국가와 비교해서도 항생제 신약 도입 면에서 상황이 매우 열악한 것으로 드러났다.

1인당 GDP에 따른 항생제 신약수. 삼성서울병원 원본보기 아이콘

경제 수준이 유사한 일본과 대만의 경우 각각 6개의 새로운 항생제를 사용할 수 있는 반면 한국은 단 2개의 신약만 사용이 가능해 조사 대상국 중 최하위권에 머물렀다. 한국보다 GDP가 낮은 말레이시아(4개), 인도네시아(3개), 태국(3개)보다 적은 숫자이다.

연구에 따르면 한국에서 사용 가능한 2개의 항생제 신약은 세프타지딤·아비박탐과 세프톨로잔·타조박탐으로 모두 카바페넴 내성 그람음성균 치료에 사용된다.

한국에서 중요한 문제인 카바페넴 내성 아시토박터(CRAB)나 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 등 다른 종류의 다제내성균 치료제 신약 도입은 전무했다.

연구팀은 복잡한 허가 절차, 장기화되는 약가 및 급여 협상 체계, 그리고 제약사의 상업적 동기 부여 부족 등 복합적인 장벽이 신약 도입에 불리하게 작용하는 요소로 꼽았다.

이를 해결하기 위해서는 기존의 틀을 깨는 새로운 정책적 접근이 시급하다고 강조했다. 미국이나 영국, 스웨덴과 같이 제약사가 초기 판매량에 의존하지 않고도 항생제 공급을 유지할 수 있도록 돕는 시장 정책을 참고할 필요가 있다는 설명이다.

아시아 10개국 항생제 신약 도입 현황. 삼성서울병원 원본보기 아이콘

일본 역시 제약사에 연간 일정 금액을 보장하는 시범 사업을 준비하고 있고, 대만도 신약 심사 과정에 보건의료기술평가(HTA)를 적극 통합하여 높은 신약 접근성을 확보하였다고 연구팀은 덧붙였다.

연구를 주도한 허 교수는 "다제내성균 감염 부담이 높은 아시아 지역에서 항생제 신약 접근성 개선은 환자 치료에 매우 중요한 과제"라며 "이번 연구 결과가 각국의 항생제 신약 도입 정책 개선을 위한 근거 자료로 활용되기를 기대한다"고 말했다.

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이번 연구는 다국적 연구 네트워크인 항생제 내성 감시를 위한 아시아 연합(ANSORP) 주도로 진행됐다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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