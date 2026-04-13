CJ온스타일, KBO 굿즈 초반 흥행…사흘 만에 2.5만개 판매

출시 첫날 목표 대비 333% 초과…신규 고객 유입 확대

팬덤 소비 확대에 품절 속출…라이브 커머스·OTT서 화제성 입증

CJ온스타일은 지난 9일 출시된 10개 구단 굿즈가 12일까지 누적 판매량 2만5000개를 돌파했다고 13일 밝혔다.

이번 성과는 프로야구 인기가 고조되며 팬덤 소비가 맞물린 결과다. KBO 리그가 역대 최소 경기·기간 만에 100만 관중을 넘어서는 등 팬덤 열기가 확대되면서, 단순 관람을 넘어 굿즈를 소장하는 소비로 이어지고 있다는 분석이다.

실적도 초반부터 강하게 나타났다. 출시 첫날 주문액은 목표 대비 333%를 웃돌았고, 앱 유입 고객 중 신규 비중도 65%에 달했다. 일부 인기 상품은 오픈 직후 빠르게 소진됐다. 대표적으로 구단 마스코트를 활용한 스트로우 커버 세트는 판매 시작 1분 만에 완판됐다.

상품 구성 역시 차별화 포인트다. 텀블러, 키링, 타월, 피크닉 매트, 양우산, 스카프 등 10여 종으로 라인업을 확대해 선택 폭을 넓혔다. 이는 올해 유통업계 스포츠 굿즈 중에서도 가장 다양한 구성으로, 팬들의 취향을 반영한 점이 특징이다.

온라인 채널 반응도 뜨겁다. OTT 플랫폼 티빙 내 기획전 클릭 수는 평소 대비 약 2배 증가했으며, 출시 당일 앱 인기 상품 상위권 대부분을 해당 굿즈가 차지했다. 앞서 진행된 라이브 커머스 방송 역시 일반 대비 10배 수준의 참여도를 기록하며 기대감을 끌어올렸다.

CJ온스타일은 이 같은 흐름을 이어 추가 프로모션도 진행한다. 13일부터 모바일 라이브 방송을 통해 할인 혜택을 적용한 패키지를 선보이며, 한정 기간 판매에 나설 계획이다.

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CJ온스타일 관계자는 "KBO 리그의 폭발적인 인기와 CJ온스타일의 상품 기획력이 결합되며 예상치를 뛰어넘는 반응이 이어지고 있다"며 "팬덤이 자발적으로 참여하고 확산시키는 '팬덤 커머스'의 새로운 기준을 만들어가고 있다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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