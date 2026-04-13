서울 도봉구(구청장 오언석)가 한국매니페스토실천본부의 '2026 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개평가'에서 최고등급(SA)을 받았다고 13일 밝혔다. 2023년부터 4년 연속 SA등급 달성이다.

도봉구청사 전경. 도봉구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 공약이행 완료, 2025년 목표 달성, 주민 소통, 웹 소통, 일치도 등 5개 분야를 심사해 SA부터 F까지 6개 등급으로 분류했다. 도봉구는 전 분야에서 고른 평가를 받아 최고등급을 받았다.

도봉구는 현재 활력 넘치는 상생경제도시, 안전하고 건강한 행복도시, 교통이 편리한 균형발전도시, 질 높은 교육문화도시, 투명하고 혁신적인 청렴행정도시 등 5개 분야 공약사업을 추진 중이다. 올해 1분기 기준 공약 이행률은 76%다. 세부 추진 현황은 구 누리집에서 확인할 수 있다.

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구 관계자는 "앞으로도 공약 이행 상황을 체계적으로 관리하고 지속적으로 점검해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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