서울 도봉구(구청장 오언석)가 한국매니페스토실천본부의 '2026 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개평가'에서 최고등급(SA)을 받았다고 13일 밝혔다. 2023년부터 4년 연속 SA등급 달성이다.

도봉구청사 전경. 도봉구 제공.

도봉구청사 전경. 도봉구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 공약이행 완료, 2025년 목표 달성, 주민 소통, 웹 소통, 일치도 등 5개 분야를 심사해 SA부터 F까지 6개 등급으로 분류했다. 도봉구는 전 분야에서 고른 평가를 받아 최고등급을 받았다.


도봉구는 현재 활력 넘치는 상생경제도시, 안전하고 건강한 행복도시, 교통이 편리한 균형발전도시, 질 높은 교육문화도시, 투명하고 혁신적인 청렴행정도시 등 5개 분야 공약사업을 추진 중이다. 올해 1분기 기준 공약 이행률은 76%다. 세부 추진 현황은 구 누리집에서 확인할 수 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"점심 먹고 오는 동안 일 좀 해 놓을래?"…업무 방식 바꾼 '바이브 코딩'[무너진 코딩 성벽]① "점심 먹고 오는 동안 일 좀 해 놓을래?"…업무 방...
AD

구 관계자는 "앞으로도 공약 이행 상황을 체계적으로 관리하고 지속적으로 점검해 나갈 방침"이라고 밝혔다.


김민진 기자 enter@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈