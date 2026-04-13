NH농협카드 "정부주관 소상공인 바우처 업계 첫 50만명 돌파"

"2년 연속 시장 이끌어…상생금융 선도"

NH농협카드는 중소벤처기업부가 주관하는 '소상공인 경영안정 바우처' 사업에서 지난달 말 카드 업계 최초로 이용자 50만명을 돌파했다고 13일 밝혔다.

NH농협카드는 지난해 소상공인 부담경감 크레딧 사업에서 70만명의 선택을 받으며 시장점유율 1위를 기록한 데 이어 2년 연속 1위에 올랐다고 설명했다.

사업은 연말까지 진행된다. 연매출 1억400만원 이하 영세 소상공인 약 230만명을 대상으로 한다. 선정된 소상공인은 공과금과 4대 보험료, 차량 연료비 등으로 사용할 수 있는 바우처를 최대 25만원까지 지원받을 수 있다.

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NH농협카드 관계자는 "이 같은 성과를 낸 건 소상공인에게 실질적 도움을 주고자 한 진정성이 통한 결과"라며 "앞으로도 정부의 민생 경제 회복 정책에 앞장서는 상생 금융 선도자로 거듭나겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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