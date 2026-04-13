성평등가족부 14일 사업설명회 개최

조직문화 진단…개선·추진 방향 공유

우수사례 소개…조직내 성평등 인식↑

성평등가족부는 14일 지방자치단체, 공공기관, 공직유관단체 등 150여개 기관을 대상으로 '2026년 성평등 조직문화 조성 사업설명회'를 개최한다.

원민경 성평등가족부 장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울 용산구 스페이스쉐어 서울역센터에서 열리는 이번 사업설명회는 기관별 조직문화 진단과 맞춤형 개선과제 도출, 단계별 추진체계, 기관담당자의 역할 등 사업의 방향과 절차를 종합적으로 공유하기 위해 마련됐다.

성평등 조직문화 조성사업은 공공부문 구성원의 성평등 인식을 높이고 조직 내 정책과 제도 전반에 성평등 관점을 반영하기 위해 추진되는 사업이다.

올해는 신규 조직진단 58개 기관을 포함해 총 152개 기관을 대상으로 조직진단, 개선지원, 이행지원 등 단계별 맞춤지원을 추진한다.

사업설명회에서는 조직문화 개선 추진 노하우를 공유하기 위해 지난해 우수 참여기관인 우체국 금융개발원이 여성인재를 발굴하고 관리자로 확대해 온 전략을 소개하고, 성북구도시관리공단이 조직문화를 개선한 과정을 설명한다.

기관담당자의 적극적인 참여와 지속적인 개선 노력을 독려하기 위해 지난해 참여기관의 변화 사례를 담은 우수 사례집을 배포할 예정이다.

성평등 조직문화 조성 사업은 2020년 시범사업 이후 현재까지 총 724개 기관을 대상으로 조직진단(351개), 개선지원(218개), 이행지원(155개) 등을 단계적으로 지원하고 있다.

특히 진단 결과를 바탕으로 자체 개선계획을 수립한 기관 비율이 2022년 60%에서 2025년에는 88.7%로 늘어 조직문화 개선에 대한 기관들의 의지와 참여가 지속적으로 확대되고 있는 것으로 나타났다.

또한 행정통계 분석 결과 여성관리자 확대, 일·생활 균형 제도 활성화 등 정책 효과와 현장의 수용성이 함께 확인되고 있다.

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조민경 성평등부 성평등정책관은 "각 기관의 맞춤형 지원을 통해 공공부문 전반에 실질적인 성평등문화가 확산되도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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