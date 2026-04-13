최대 96% 할인 프로모션… 부산·인천 출발 23개 노선



면세품 경품·리조트 업그레이드 등 다양한 혜택도 마련

에어부산이 봄·여름 여행 시즌을 맞아 가족 단위 여행객을 위한 국제선 특가 프로모션을 선보인다.

에어부산은 오는 14일 오전 11시부터 19일까지 6일간 국제선 항공권 할인 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 부산 출발 17개 노선과 인천 출발 6개 노선 등 총 23개 국제선을 대상으로 한다. 부산발 노선에는 후쿠오카, 오사카, 도쿄(나리타), 삿포로, 마쓰야마, 나가사키, 다카마쓰, 시즈오카, 마카오, 방콕, 비엔티안, 세부, 다낭, 나트랑(냐짱), 코타키나발루, 발리, 괌 등이 포함되며, 인천발은 후쿠오카, 오사카, 도쿄(나리타), 나트랑, 홍콩, 치앙마이 노선이 운영된다.

항공권은 유류할증료와 공항시설 이용료가 포함된 편도 총액 기준으로 부산 출발 9만6900원, 인천 출발 9만 9900원부터 판매되며, 정상가 대비 최대 96% 할인 혜택이 적용된다. 탑승 기간은 4월 15일부터 7월 14일까지로, 노선별로 상이하다.

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또 항공권 구매 고객을 대상으로 기내 면세품 경품 제공, 제휴 리조트 객실 업그레이드, 현지 교통 할인 등 다양한 부가 혜택도 마련돼 여행의 즐거움을 더할 예정이다.

에어부산 관계자는 "최근 여행 비용 부담이 높아진 상황에서 고객들이 보다 합리적으로 여행을 계획할 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다"며 "다양한 노선을 통해 휴양지와 도심 여행지 등 가족 구성원의 취향에 맞는 여행을 즐기시길 바란다"고 말했다.

에어부산 봄·여름 맞이 국제선 특가 안내문. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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