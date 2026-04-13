86개 공약 중 83개 완료

대장홍대선·서부트럭터미널 등 숙원사업 본궤도

서울 양천구(구청장 이기재)가 한국매니페스토실천본부의 '2026 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개평가'에서 3년 연속 최우수(SA) 등급을 받았다고 13일 밝혔다. 공약이행률 96.5%는 전국 평균(70.42%)과 서울시 평균(83.22%)을 크게 웃도는 수치다.

지난해 12월 진행된 ‘대장홍대선 착공식’에서 이기재 양천구청장(왼쪽 두 번째)과 관계자이 기념촬영을 하고 있다. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

SA등급은 총점 90점 이상 지자체에만 부여되는 최고 등급이다. 이번 평가는 지난해 12월 말 기준 공개된 공약이행 자료를 토대로 공약이행 완료, 2025년 목표 달성, 주민 소통, 웹 소통, 일치도 등 5개 분야를 종합 점검해 이뤄졌다.

양천구는 민선 8기 전체 86개 공약사업 중 83개를 완료했다. 구는 민선 8기 출범 이후 공약이행평가단 운영 등 구민 참여 기반의 관리 체계를 갖추고 이행 현황을 투명하게 공개해 왔다.

대형 숙원사업들도 속속 가시화되고 있다. 서남권 교통여건 개선의 핵심인 대장홍대선 광역철도가 지난해 12월 착공에 들어갔다. 부천 대장지구에서 양천구 신월동을 거쳐 마포구로 이어지는 이 노선은 지하철 사각지대였던 신월동의 교통 접근성을 획기적으로 개선할 전망이다. 서부트럭터미널 도시첨단물류단지도 시범단지 선정 9년 만인 지난해 11월 기공식을 열고 본격 개발에 들어갔다. 주거·업무·쇼핑·물류 기능을 결합한 복합단지로 탈바꿈할 예정이다.

생활밀착형 사업도 성과를 냈다. 신월동 걷고 싶은 거리가 20년 만에 보행자 중심 거리로 재조성됐고, 파크골프장은 기존 18홀에서 27홀로 확대됐다. 보건소 별관 건립으로 지역 보건서비스 기능도 강화했다.

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이기재 양천구청장은 "앞으로도 구민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴하고, 책임 있는 이행으로 신뢰받는 행정을 이어가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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