미세먼지는 전 권역 '좋음'에서 '보통'

월요일인 13일은 낮 최고 26도에 이르는 포근한 날씨가 이어지겠다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

서울 광화문광장을 찾은 외국인 관광객들이 가벼운 옷차림으로 걸어가고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 이날 낮 최고기온은 16~26도로 예상된다. 기상청 지역별상세관측자료(AWS)를 보면 주요 도시별 낮 최고기온은 ▲서울 25도 ▲인천 23도 ▲춘천 26도 ▲강릉 18도 ▲대전 26도 ▲대구 24도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲부산 22도 ▲제주 20도로 예보됐다.

중부지방은 대체로 맑다가 밤부터 구름이 많아지겠고, 남부지방은 가끔 구름 많겠다. 제주도는 당분간 대체로 흐리겠으며 이날 밤까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 비가 내리는 지역에선 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러우니 차량 운행 시 주의해야 한다.

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미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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