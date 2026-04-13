공공기관 추가 이전, 기존 혁신도시 우선 배치 건의

전국 11개 혁신도시, 공동 대응방안 논의

경남 진주시는 충북 음성군에서 열린 '2026년 전국 혁신도시협의회 실무협의회'에 참석해 공공기관 2차 이전과 관련해 기존 혁신도시로의 이전을 강력하게 건의했다고 13일 밝혔다.

이번 회의에는 전국 혁신도시 회원 11개 도시의 담당 부서장과 실무자가 참석한 가운데 ▲혁신도시 발전 방안 및 우수 사례 공유 ▲공공기관 2차 이전 관련 대정부 공동 대응 방안 모색 ▲정례회 개최 사전 협의 등이 주요 안건으로 논의됐다.

진주시, '2026년 전국 혁신도시협의회 실무협의회'에 참석 공공기관 2차 이전과 관련해 기존 혁신도시로의 이전을 건의 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

특히 진주시는 '경남 진주 혁신도시'가 공공기관이전을 기반으로 지역 산업과의 연계를 통해 성장해 온 점을 공유하며, 정주 여건과 산업 기반이 갖춰진 기존 혁신도시로 이전이 추진돼야 정책 효과를 극대화할 수 있다는 점을 강조했다.

진주시 관계자는 "경남 진주 혁신도시가 지역 균형성장 거점으로서 역할을 더욱 확대해 나갈 것이다"라며 "전국 혁신도시협의회를 통해 대정부 건의안 마련과 공공기관 2차 이전의 원칙 추진을 정부에 건의해 나가겠다"라고 밝혔다.

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한편, 전국 혁신도시협의회는 혁신도시의 성공적 건설을 위해서 2006년에 설립돼 경남 진주 혁신도시를 비롯한 11개 전국 혁신도시가 회원으로 참여하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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