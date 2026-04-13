방문·비대면·로봇 돌봄

'통합형 3중 체계' 구축

예방 중심 통합돌봄 강화

경기 용인특례시(시장 이상일)는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 돌봄 로봇을 결합한 어르신 건강관리 사업을 확대하며 예방 중심의 지역사회 통합돌봄 체계를 강화한다고 13일 밝혔다.

용인특례시(시장 이상일)가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 돌봄 로봇을 결합한 어르신 건강관리 사업을 확대하며 예방 중심의 지역사회 통합돌봄 체계를 강화한다. 사진은 보건소에서 건강관리 상담 중인 모습. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 고령화로 증가하는 의료·요양 수요에 선제적으로 대응하기 위한 것으로, 어르신이 살던 곳에서 건강한 삶을 유지할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

기흥구보건소는 'ICT융합 방문건강관리사업'을 통해 방문간호와 AI·IoT 기반 비대면 건강관리 서비스를 병행 운영한다.

대상은 65세 이상 어르신을 중심으로 만성질환 위험군과 건강행태 개선이 필요한 주민이다.

AI·IoT 기반 건강관리 서비스는 스마트폰 앱 '오늘건강'을 기반으로 운영된다. 참여자는 활동량계, 혈압계, 혈당계 등 기기를 활용해 일상에서 건강 데이터를 측정하고, 보건소 전문인력으로부터 맞춤형 상담과 건강관리 미션을 제공받는다. 걷기, 복약, 식사, 혈압 측정 등 생활 속 실천 과제를 수행하면 인센티브도 제공된다.

특히 대상자를 '건강군·전허약군·허약군'으로 구분해 맞춤형 관리가 이뤄지는 것이 특징이다. 시는 올해 약 600명을 대상으로 서비스를 운영해 신체활동과 식생활 개선 효과를 높인다는 계획이다.

수지구보건소는 홀로어르신을 대상으로 'AI 건강관리 로봇' 사업을 실시한다.

로봇은 음성 대화를 기반으로 정서 지원과 건강관리를 동시에 제공하며, 식사·복약 알림과 인지기능 자극, 생활 리듬 관리 기능을 수행한다.

또 센서를 통해 위급 상황을 감지하면 관제센터로 연결되고, 일정 횟수 이상 응답이 없을 경우 119로 자동 연계되는 안전관리 기능도 갖춰 고독사 예방에도 활용된다.

이번 사업은 ▲방문간호사의 대면 서비스 ▲AI·IoT 기반 비대면 건강관리 ▲돌봄 로봇을 결합한 '3중 관리체계'로 운영된다. 대상자의 건강 상태에 따라 서비스 유형을 유연하게 전환할 수 있도록 설계됐다.

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보건소 관계자는 "어르신이 살던 곳에서 건강한 삶을 유지할 수 있도록 방문건강관리와 AI·IoT, 로봇 돌봄을 통합한 모델을 구축하고 있다"며 "예방 중심 건강관리로 장기요양 진입을 늦추고 삶의 질을 높이는 데 집중할 것"이라고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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