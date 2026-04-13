경기도, 의왕톨게이트 다차로 하이패스 착공

통행 용량 60% 확대…하이패스 통과속도 30㎞→60㎞ 상향

경기도가 관리하는 민자도로인 서수원-의왕간 고속화도로(지방도309호선) 의왕톨게이트에 이르면 올해 10월경 다차로 하이패스가 설치돼 교통정체가 줄어들 전망이다.

의왕톨게이트 전경. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도는 오는 9월 말까지 서수원-의왕간 고속화도로 민자사업자인 경기남부도로(주)와 함께 다차로 하이패스를 설치하기로 하고 최근 공사를 시작했다고 13일 밝혔다.

다차로 하이패스는 하이패스 전용 차로를 여러 개 붙여서, 본선처럼 넓게 만든 무정차 통행 요금소 시스템이다. 기존처럼 한 줄만 좁게 나 있는 단차로 하이패스가 아니라, 두 개 이상 하이패스 차로 사이의 구분봉·벽을 없애 하나의 넓은 차로처럼 만든 형태다.

다차로 하이패스는 상행과 하행 각 2개 차로에 설치될 예정으로 설치가 완료되면 의왕톨게이트 통과속도는 기존 30㎞/h에서 60km/h로 개선된다. 예상 처리용량은 시간당 1100대에서 1800대로, 약 60% 이상 증가해 병목구간 정체 완화와 통행속도 향상을 기대할 수 있게 됐다.

경기도는 차로선형을 직선화, 안전시설물 보강, 도로표지판 및 차선 재도색 등 운전자의 안전한 주행동선을 확보함으로써 주행 안정성과 교통 흐름을 동시에 확보할 계획이다.

경기남부도로(주)는 공사 기간 중 교통 혼잡과 이용자 불편을 최소화하기 위해 단계별 시공 방식으로 대체(임시) 하이패스 차로 우선 설치·운영과 사전 안내, 우회 유도 등 교통관리 대책도 병행할 예정이다.

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배성호 경기도 건설국장은 "민자사업자와 지속적인 협의를 통해 의왕TG 다차로 하이패스 신설을 결정했다"며 "교통 정체 해소와 운전자의 주행 안전 향상에 기여할 것으로 기대되며, 앞으로도 인근지역 도민들의 교통편의 증진을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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