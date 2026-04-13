경기도교육청이 영유아에게 다양한 체험 기회를 제공하는 '다같이 해봄터' 사업을 본격 추진한다.

도교육청은 유치원과 어린이집의 경계를 넘어 모든 영유아(0~5세)에게 다양한 체험 기회를 제공해 교육·보육의 보편적 질을 높이고, 지역 간 체험 경험의 격차를 해소하기 위해 '다같이 해봄터' 사업을 올해 본격 진행한다고 13일 밝혔다.

도교육청은 올해 도교육청 직속기관 3곳, 대학 5곳, 육아종합지원센터 29곳 등 총 37곳을 운영기관으로 선정해 지역 연계 체험 기반을 구축, 추진한다.

경기도교육청이 영유아에게 다양한 체험 기회를 제공하는 '다같이 해봄터' 사업을 본격 추진한다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

운영 프로그램은 연극·뮤지컬·오감 미술 등 문화예술 체험, 안전 체험·직업 놀이·인공지능(AI) 연계 등 기관 특색 체험, 가족 참여형 체험 등이다.

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도교육청은 ▲교육청-지자체-교육지원청 간 협업 강화 ▲운영기관 간 전문가 지도 및 우수사례 공유 ▲사전-현장-중간-성과 나눔의 4단계 모니터링 체계 구축 등을 통해 단순 체험을 넘어 교육적 효과를 갖춘 사업으로 발전시킬 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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