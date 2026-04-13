경기도교육청이 영유아에게 다양한 체험 기회를 제공하는 '다같이 해봄터' 사업을 본격 추진한다.


도교육청은 유치원과 어린이집의 경계를 넘어 모든 영유아(0~5세)에게 다양한 체험 기회를 제공해 교육·보육의 보편적 질을 높이고, 지역 간 체험 경험의 격차를 해소하기 위해 '다같이 해봄터' 사업을 올해 본격 진행한다고 13일 밝혔다.

도교육청은 올해 도교육청 직속기관 3곳, 대학 5곳, 육아종합지원센터 29곳 등 총 37곳을 운영기관으로 선정해 지역 연계 체험 기반을 구축, 추진한다.


경기도교육청이 영유아에게 다양한 체험 기회를 제공하는 '다같이 해봄터' 사업을 본격 추진한다. 경기도교육청 제공

경기도교육청이 영유아에게 다양한 체험 기회를 제공하는 '다같이 해봄터' 사업을 본격 추진한다. 경기도교육청 제공

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운영 프로그램은 연극·뮤지컬·오감 미술 등 문화예술 체험, 안전 체험·직업 놀이·인공지능(AI) 연계 등 기관 특색 체험, 가족 참여형 체험 등이다.

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도교육청은 ▲교육청-지자체-교육지원청 간 협업 강화 ▲운영기관 간 전문가 지도 및 우수사례 공유 ▲사전-현장-중간-성과 나눔의 4단계 모니터링 체계 구축 등을 통해 단순 체험을 넘어 교육적 효과를 갖춘 사업으로 발전시킬 계획이다.


이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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