경상국립대 사천캠퍼스 승인·국립창원대 예비 선정… 산학연 클러스터 본격화

경남 사천시가 대한민국 우주항공 산업의 중심지 도약을 위한 핵심 퍼즐을 완성했다. 경상국립대학교 사천캠퍼스 설립이 교육부 최종 승인을 받으면서, 사천이 우주항공 전문 인재 양성의 핵심 거점으로 본격 출범하게 됐기 때문이다.

시는 이번 승인으로 우주항공 산업과 연계된 교육·연구 기능이 집적되는 완성형 인재 양성 체계를 구축하게 될 것으로 기대하고 있다.

이는 단순한 대학 캠퍼스 신설을 넘어, 지역 전략 산업과 고등교육을 결합한 국가 차원의 성장 모델이라는 점에서 의미가 크다.

경상국립대학교는 사천GN U사이언스파크 일원에 사천캠퍼스를 조성하고, 2026학년도부터 우주항공 분야 대학원 학과를 이전·운영할 계획이다.

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사천캠퍼스에는 글로컬 대학 사업을 통해 이미 설치·운영 중인 일반대학원 우주항공기 술 경영학과(계약학과)를 비롯해 항공우주특성화대학원 2개 학과(항공우주공학과, 우주항공정책학과)가 이전한다.

이에 따라 사천캠퍼스는 총 3개 대학원 학과 체계를 갖추게 되며, 입학정원 39명 규모의 석·박사급 전문 인력을 양성하게 된다.

또한, 사천캠퍼스는 강의실과 연구시설을 넘어 산업 수요 기반의 연구와 재교육까지 수행하는 복합 거점으로 운영된다.

특히, 우주항공청(KASA), 한국항공우주산업(KAI) 등과의 협력을 통해 공동연구, 재직자 교육, 공용장비 활용 지원 등 실질적 산·학·연 협력 체계가 구축될 예정이다. 사천캠퍼스는 2026학년도 2학기부터 본격 운영된다.

이번 캠퍼스 설립은 정부의 '특성화 연구대학 육성 정책'과도 맞물린다. 지역 전략 산업과 대학 연구 역량을 결합해 세계적 수준의 연구 거점을 육성한다는 정책 취지를 현장에서 구현한 대표 사례로 평가받고 있다.

여기에 더해 국립창원대학교 사천 우주항공캠퍼스 조성 사업도 예비 선정되면서, 사천은 학부부터 대학원, 재직자 교육까지 이어지는 전주기 인재 양성 체계를 갖추게 됐다. 국립창원대학교 사천 우주항공캠퍼스는 사천시 용현면 통양리 58-6번지 일원에 설립된다.

그리고, 한국폴리텍대학 항공 캠퍼스까지 포함하면 기능인력부터 고급 연구인력까지 아우르는 전국 최고 수준의 인재 공급 구조가 완성될 전망이다.

이는 전국에서도 유례없는 우주항공 인재 양성 모델로 교육·연구·산업이 결합한 구조는 향후 기업 유치와 산업 경쟁력 강화로 직결될 것으로 기대된다.

사천시 관계자는 "경상국립대학교 대학원 중심 교육과 국립창원대학교 학부 과정, 한국폴리텍대학의 실무교육이 연계되면 사천은 대한민국 최고의 우주항공 인재 양성 거점이 된다"며 "앞으로도 산업과 교육이 선순환하는 구조를 구축해 글로벌 경쟁력을 갖춘 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.

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한편, 사천시는 우주항공청, 관련 기업, 대학 간 협력을 강화하고, 산학연 연계를 기반으로 한 지속 가능한 산업 생태계 구축에 박차를 가할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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