미군이 미 동부시간 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄 조치를 시작하겠다고 밝혔다.

12일(현지시간) 미 중부사령부는 도널드 트럼프 미국 대통령의 포고에 따라 이러한 봉쇄를 시작한다고 성명을 통해 발표했다.

호르무즈 해협의 선박. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중부사령부에 따르면 이번 봉쇄 조치는 아라비아만과 오만만에 위치한 모든 이란 항구를 포함해 이란 항구 및 연안 지역에 출입하는 모든 국가의 선박에 적용된다.

다만 이란이 아닌 항구를 오가는 선박에는 호르무즈 해협을 통과하는 항행의 자유를 방해하지 않겠다는 방침이다.

중부사령부는 봉쇄 시행 전에 상업용 선박 운항자들에게 공식 공지를 통해 추가 정보를 제공할 예정이라고 밝혔다.

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앞서 이란과의 첫 종전 협상이 결렬된 뒤 트럼프 대통령은 이날 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 호르무즈 해협을 통행하는 모든 선박의 봉쇄 절차를 시작하겠다고 예고한 바 있다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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