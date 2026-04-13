베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 12일(현지시간) 이스라엘군이 점령·통제 중인 레바논 남부 완충지대를 방문해 전쟁이 계속되고 있다며 레바논 무장정파 헤즈볼라를 향한 공격을 지속하겠다고 강조했다.

이날 타임스오브이스라엘 등에 따르면 네타냐후 총리는 "아직 해야 할 일이 더 많다"며 "우리는 그 과업을 수행하는 중"이라고 밝혔다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

네타냐후 총리는 "이 보안 구역(완충지대) 덕분에 레바논의 침공 위협을 저지할 수 있었다"며 "대전차 공격과 로켓 공격의 위험을 막아내고 있다"며 "우리는 대전차포 공격의 위험을 밀어내고 로켓 위협에도 대응하고 있지만, 완벽한 안전 확보를 위해서는 여전히 더 많은 작업이 필요하다"고 말했다.

그는 이날 이스라엘 카츠 국방부 장관, 에얄 자미르 이스라엘군(IDF) 참모총장, 라피 밀로 북부 사령관 등과 현장 시찰에 나섰다.

이번 시찰은 미국과 이란 간 종전 협상이 지지부진한 가운데 이뤄졌다. 휴전 논의와 별도로 실질적인 군사적 점령을 통해 안보를 확보하겠다는 이스라엘의 방침을 보여준다는 평가가 나온다.

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한편 이날 이스라엘 매체 와이넷(Ynet)은 자미르 참모총장이 군에 준비 태세 격상을 지시하며 이란과의 적대 행위 재개에 대비하라는 명령을 내렸다고 보도했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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