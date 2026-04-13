그랜드센트럴역서 승객 3명 부상

뉴욕 그랜드센트럴역. 뉴욕(미국)=황윤주 특파원 AD 원본보기 아이콘

미국 뉴욕 맨해튼 지하철역에서 40대 남성이 흉기를 휘두르며 승객을 공격하다 경찰의 총격에 사살됐다.

12일(현지시간) 미 뉴욕경찰(NYPD)에 따르면 전날 오전 9시 40분께 그랜드센트럴역 승강장에서 40대 남성이 마체테(벌목용 칼)를 휘둘러 승객 3명이 다쳤다.

이 남성은 7호선 승강장에서 84세 남성을 공격한 뒤, 위층의 4·5·6호선 승강장으로 이동해 추가로 2명을 공격했다. 피해자들은 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 상태다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 용의자에게 무기를 내려놓으라고 20여 차례 명령했으나, 용의자는 이를 따르지 않았다. 용의자가 경찰에게 접근하자 한 경찰관이 총격을 가했다. 용의자는 병원으로 옮겨졌으나 곧 사망했다.

용의자는 44세 남성으로, 3건의 전과 기록이 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 피해자들과 용의자 사이에 연관성은 없는 무차별 범행으로 보고 있다.

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한편, 뉴욕경찰은 지하철 범죄 대응을 위해 순찰 인력 175명을 추가 배치했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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