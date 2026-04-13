고유가·고환율 우려에 '금통위 만장일치' 금리 동결 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓] '금통위 전원일치' 기준금리 동결

②[원자재] 중동發 원자재 쇼크에 공공계약 비상체계 전환

③[방산] 우주청·방사청, 발사장·위성통신·엔진 함께 키운다

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ '금통위 전원일치' 기준금리 동결 ○10일 한은 금통위 통화정책방향 회의

○이란전쟁 후 고유가, 고환율 우려 작용

○시장선 연내 한 차례 인상 전망 짙어져

■ 중동發 원자재 쇼크에 공공계약 비상체계 전환 ○정부, 중동전쟁 관련 공공계약 지원 조치

○원자재 급등 시 90일 이내 계약 금액 조정

○수급 차질로 납품 늦어져도 지체상금 면제

■ 우주청·방사청 '원팀'…발사장·위성통신·항공엔진 함께 키운다 ○민-군 우주항공 공급망 통합 시동

○발사체, 저궤도망 협력 본격화

○첨단 항공엔진, 우주방산 협력 등

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