트럼프 "美 해군, 즉각 호르무즈 모든 선박 봉쇄…핵 합의 안 돼"

이란 원유 수출 통로 차단하겠다는 의미

도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) "세계 최강인 미 해군은 즉각 호르무즈 해협으로 들어오거나 떠나는 모든 선박에 대해 봉쇄 조처를 시작할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "대부분의 사안에는 합의가 이뤄졌지만, 진정으로 중요한 유일한 사안인 핵 문제에 대해서는 합의가 이뤄지지 않았다"며 이같이 말했다.

즉 이란과의 협상이 결렬되자 호르무즈 해협을 미국이 통제함으로써 이란의 원유 수출로를 차단하겠다는 취지로 풀이된다.

트럼프 대통령은 "언젠가는 우리는 '모든 선박의 출입을 허용하는' 단계에 이를 것이지만, 이란은 오직 자신들만 알고 있는 '어딘가에 지뢰가 있을지도 모른다'는 한마디로 이를 차단해왔다"며 "이는 세계에 대한 갈취이며, 각국 지도자들, 특히 미국은 결코 갈취당하지 않을 것"이라고 강조했다.

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이어 "우리 해군에 이란에 통행료를 지불한 모든 선박을 공해에서 찾아내 차단하라고 지시했다"며 "불법 통행료를 지불한 누구든 공해상에서 안전한 항해를 하지 못할 것"이라고 밝혔다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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