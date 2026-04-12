쿠팡, 비수도권 청년 1만7000명 채용…지역 일자리 창출 확대

비수도권 물류센터 청년 비중 급증…AI·자동화 인력 수요 확대

수도권 떠나 지방으로…안정적 일자리 기반 커리어 구축



쿠팡이 비수도권 물류센터에서 근무하는 20~30대 청년 직원 수가 1만7000명을 넘어섰다고 12일 밝혔다. 쿠팡이 지방 물류 인프라 투자를 확대하면서, 지방에서 일자리를 찾고 정착하는 청년들이 늘고 있는 모습이다. 쿠팡은 향후에도 지역 기반 채용을 강화해 지방 소멸 문제 대응과 균형 발전에 기여한다는 계획이다.

이날 쿠팡에 따르면 올해 3월 기준 비서울 지역 물류센터에서 근무하는 2030 직원 수는 1만7000명을 돌파했다. 이는 2024년 9월 약 1만5000명에서 2000명 이상 증가한 규모다. 물류센터 확대와 함께 지역 인재 채용을 적극 추진한 결과다. 실제로 광주첨단물류센터는 청년 인력이 1000명을 넘어섰고, 충청권(1160명), 경상권(1900명), 대구(840명) 등 주요 거점에서도 증가세가 이어졌다. 쿠팡은 2024년부터 올해까지 약 3조원을 물류 인프라에 추가 투자하며 전국 단위 거점을 확충하고 있다.

인공지능(AI) 기반 자동화 설비와 로봇 운영을 담당하는 엔지니어 채용이 확대되면서 산업공학·물류기술 분야의 젊은 인재 유입도 늘었다. 이에 따라 일부 지방 물류센터에서는 전체 직원 중 20·30대 비중이 80%를 넘는 곳도 등장했다. 광주5센터는 청년 비율이 84%로 전년 대비 크게 상승했으며, 대전1센터(85%), 김해1센터(84%), 양산1센터(83%) 등 다수 거점에서도 비슷한 수준을 보였다. 전체적으로 지방 물류센터의 청년 비중은 약 50%로, 수도권(약 40%)보다 높은 것으로 나타났다.

이 같은 변화는 청년층의 지역 유출이 지속되는 상황에서 의미 있는 흐름으로 평가된다. 높은 주거비와 치열한 취업 경쟁을 피해 지방에서 안정적인 일자리를 찾으려는 수요가 반영된 결과다. 실제로 수도권에서 취업 준비를 하다 고향 인근 물류센터에 입사해 정착하거나, 자영업 실패 이후 재취업에 성공해 정규직으로 전환되는 사례도 이어지고 있다.

쿠팡 물류센터는 주 5일 근무와 52시간제 준수, 4대 보험, 연차 사용, 육아휴직 복귀 프로그램 등 안정적인 근무 환경을 제공하고 있다. 회사는 올해도 대규모 채용 행사와 산학협력을 통해 청년 인재 확보를 확대할 계획이다. 현재까지 15개 지방 대학과 협력을 맺고 인턴십 및 정규직 채용을 진행 중이며, 향후 물류 전문 인력 양성에도 속도를 낼 방침이다.

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쿠팡 관계자는 "지방 청년들이 지역 사회에 계속 정착하면서 꿈을 이루고, 이를 통해 지역경제 활성화의 선순환 효과가 나타날 수 있도록 양질의 일자리를 계속 늘려 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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