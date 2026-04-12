김영록 "순직 소방관분들 용기·헌신 경의"

민형배 "두 분의 희생 앞에 말문 막혀"

12일 전남 완도 수산물 냉동창고 화재로 소방관 2명이 숨진 가운데, 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 주자들이 잇따라 현장을 찾아 애도를 표했다.

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보는 12일 완도군 군외면 수산물 냉동창고 화재 현장을 찾아, 관계자들과 상황을 공유하고 대책마련 등을 협의했다. 김영록 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 예비후보는 이날 완도군 군외면 화재 현장을 찾아 상황을 보고받고 유가족과 동료 대원들을 위로했다.

김 후보는 "가장 위험한 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 최선을 다하신 두 분의 용기와 헌신에 머리 숙여 경의를 표한다"며 "동료 대원들께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 관계자들에게 사고 수습과 함께 주민 안전 관리에 만전을 기해줄 것을 당부했다.

그는 이후 장례식장을 찾아 유가족들에게 애도의 뜻을 전한 뒤 "소방관은 우리의 생명과 재산을 지키는 소중한 존재다"며 "이 같은 비극이 다시는 발생하지 않도록 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 예비후보가 12일 완도 냉동창고 화재 진압 중 2명의 소방관이 순직한 사고 현장을 찾아 깊은 애도와 함께 상황을 살피고 있다. 민형배 후보측 제공 원본보기 아이콘

민형배 예비후보도 같은날 선거 일정을 전면 중단한 채 사고 현장을 방문했다.

그는 "이루 말할 수 없는 슬픔에 깊은 위로를 드린다"며 유가족을 위로하고, 사고 수습 상황을 점검했다.

민 후보는 동료 소방대원들에게 "함께 현장을 지키다 동료를 잃은 슬픔과 고통을 감히 헤아리기 어렵다"며 "그 아픔을 결코 잊어서는 안 된다"고 말했다.

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그러면서 "화염 속으로 뛰어든 두 분의 희생 앞에 말문이 막힌다"며 "현장 공무원의 안전한 근무 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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