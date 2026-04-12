아시아선수권 결승서 2대1 승리



'셔틀콕 여제' 안세영이 아시아선수권 정상에 오르며 한국 배드민턴 단식 선수 최초로 '커리어 그랜드 슬램'을 달성했다.

세계랭킹 1위 안세영은 12일 중국 닝보에서 열린 2026 아시아선수권대회 결승에서 세계 2위 왕즈이(중국)를 2대1(21-12, 17-21, 21-18)로 물리쳤다. 안세영은 지난달 전영 오픈 결승에서 왕즈이에게 당한 패배를 설욕하며 통산 상대 전적 19승5패를 기록했다.

안세영은 이날 우승으로 커리어 그랜드 슬램을 달성했다. 배드민턴에서 그랜드 슬램은 올림픽·세계선수권·대륙 선수권·대륙별 종합 경기 대회 우승을 일컫는다. 안세영은 2023년 세계선수권과 아시안게임에서 우승했고 2024년 올림픽 금메달을 수확했다. 아시아선수권과는 유독 연이 없었다. 2022년 동메달, 2023년 은메달을 땄으나 2024년엔 8강에서 탈락했고, 지난해엔 부상으로 대회에 나서지 못했다. 안세영은 이번 우승으로 마침내 커리어 그랜드 슬램을 달성했다.

안세영이 12일 중국 닝보에서 열린 2026 아시아선수권대회 결승에서 세계 2위 왕즈이(중국)를 꺾고 우승을 차지한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

안세영은 1세트에서 왕즈이를 압도했다. 7대7 동점에서 연속 4득점 하며 흐름을 가져왔고, 1실점한 뒤 다시 연속 4득점 하며 15대8까지 점수차를 벌렸다. 안세영은 1세트를 21대12로 따냈다.

2세트는 초반 2대8로 밀리며 흐름을 내줬다. 이후 안세영이 계속 추격하는 흐름이 이어졌으나 결국 17대21로 내주고 말았다.

3세트는 시작부터 연속 3득점 하며 초반 기선을 제압했다. 안세영은 13대7까지 앞서며 여유 있게 승리를 가져오는 듯 했으나 이후 왕즈이의 추격이 거셌다. 안세영은 15대15 동점을 허용한 상황에서 연속 4득점 하며 승기를 잡았다. 안세영은 21대18로 세트를 마무리하며 대업을 달성했다. 안세영은 2017년 12월 만 15세 나이로 처음 성인 국가대표에 뽑힌 이후로 8년 5개월여 만에 그랜드 슬램을 달성했다.

안세영의 그랜드 슬램은 여자 단식 선수로는 캐롤리나 마린(스페인)에 이어 역대 두 번째다. 2016 리우 올림픽 금메달리스트인 마린은 세계선수권 3회, 유럽선수권 7회, 유러피안 게임 1회 우승을 차지했다. 남자 단식에선 중국 린단, 덴마크 빅토르 악셀센 등 3명만 그랜드 슬램을 이뤘다.

안세영은 또한 한국 배드민턴 단식 선수로는 남여 통틀어 최초로 커리어 그랜드 슬램을 달성했다. 복식에서는 박주봉, 김동문, 김문수 등이 커리어 그랜드 슬램을 달성했다.

남자복식 박주봉-김문수 조는 1985년 세계선수권과 아시아선수권, 1986년 서울 아시안게임, 1992년 바르셀로나 올림픽을 차례로 제패하며 그랜드 슬램을 달성했다. 김동문은 혼합복식에서 그랜드 슬램을 달성했다. 김동문은 1996년 애틀랜타 올림픽에서 길영아와 금메달을 합작한 이후 라경민과 호흡을 맞춰 1998년 방콕 아시안게임과 아시아선수권, 1999년 세계선수권을 휩쓸며 대업을 완성했다.

이번 대회에서는 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조도 아시아 정상에 등극했다. 서승재-김원호 조는 결승에서 세계랭킹 22위 강민혁-기동주 조를 2-0(21-13, 21-17)으로 제압하고 우승컵을 들어 올렸다.

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혼합복식의 김재현-장하정 조도 깜짝 우승했다. 세계랭킹 147위인 김재현-장하정 조는 이번 대회에서 상위 랭커들을 잇달아 제압하며 파란을 일으켰다. 김재현-장하정 조는 16강에서 인도네시아의 자파르 히다야툴라-펠리샤 알베르타 나타니엘 파사리부(10위) 조를 꺾은 데 이어, 8강에서는 말레이시아의 첸탕지에-토이웨이(4위) 조를 제압했다. 결승에서는 세계 3위 데차폴 푸아바라눅로-수피사라 파에우삼프란(태국) 조에 기권승을 거두고 우승컵을 들어 올렸다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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